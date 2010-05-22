Makarnadan sutyen yaptılar

T24

Yarışma moda tasarımı okuyan öğrencileri, iç çamaşırı tasarımı konusunda teşvik etmek için düzenleniyor. Öğrencilerin iç çamaşırlarını çeşitli temalar çerçevesinde tasarladığı koleksiyonda ‘makarna’ temalı bu model çok beğenilenler arasındaydı. Makyajını da temaya uygun olarak yapan manken dudaklarının kenarına makarna sosuna benzeyen parlak, turuncu renkli bir krem sürmüştü. Yarışmayı kazanacak öğrenci, Londra’da düzenlenecek uluslararası finale katılma şansı kazanacak.