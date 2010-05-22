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Yaşam

Makarnadan sutyen yaptılar

Tokyo’da düzenlenen ‘Triumph İlham Ödülleri’nde temalı iç çamaşırları büyük ilgi gördü.

22 Mayıs 2010 03:00

Japonlar'dan makarna tabağı gibi iç çamaşırıT24 - Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen ‘Triumph İlham Ödülleri’nde Bunka Moda Okulu öğrencilerinin tasarladığı temalı iç çamaşırları büyük ilgi gördü.

Yarışma moda tasarımı okuyan öğrencileri, iç çamaşırı tasarımı konusunda teşvik etmek için düzenleniyor. Öğrencilerin iç çamaşırlarını çeşitli temalar çerçevesinde tasarladığı koleksiyonda ‘makarna’ temalı bu model çok beğenilenler arasındaydı. Makyajını da temaya uygun olarak yapan manken dudaklarının kenarına makarna sosuna benzeyen parlak, turuncu renkli bir krem sürmüştü. Yarışmayı kazanacak öğrenci, Londra’da düzenlenecek uluslararası finale katılma şansı kazanacak.


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