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Makam aracını vatandaşın hizmetine açtı

Mudanya'da Belediye Başkanı seçilen Hayri Türkyılmaz, makam odasının kapılarını söktürdükten sonra, son model makam aracını da vatandaşların hizmetine verdi

03 Nisan 2014 13:52

Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde Belediye Başkanı seçilen CHP’li Hayri Türkyılmaz, makam odasının kapılarını söktürdükten sonra ayda 4 bin 500 liraya kiralanan son model makam aracını vatandaşların hizmetine verdi. Türkyılmaz, sözleşmesi 14 Nisan’da sona erecek makam aracının yeniden kiralanmayacağını belirterek, bu süre içinde aracın vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Tarık Arslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Mudanya Belediye Başkanlığı’na seçilen Hayri Türkyılmaz, icraatlarına belediye makam odası ve makam arabasıyla başladı. Dün makam odasının kapılarını söktüren Türkyılmaz, 2 yıl önce özel bir şirketten aylığı 4 bin 500 liraya kiralanan 2008 model Mercedes makam aracını vatandaşların hizmetine tahsis etti. Vatandaşlar tarafından da memnunlukla karşılanan uygulamanın ilk misafiri de, Türkyılmaz'ın talimatıyla Mudanya Belediye Mezarlığında mezarları sulayan ve bakım işlerini yapan 85 yaşındaki Naciye Altınkaynak oldu. Kendisine erzak paketi verilen ve araçla gezdirilip yemek ısmarlanan Altınkaynak Belediye Başkanı Türkyılmaz’a teşekkür etti. Bu güne kadar böyle güzel bir arabaya binmediğini ifade eden Altınkaynak, "Bunu bana ve biz yaşlılara sağlayan yeni belediye başkanı Hayri Türkyılmaz'a teşekkür ediyorum, bu yaşımda beni çok sevindirdi" dedi.

Başkan Türkyılmaz da, belediyenin kaynaklarının bundan sonra hiç kimseye peşkeş çekilmeyeceğini bildirerek, "Tek bir kuruşunu heba etmeyeceğiz. Bu anlamda aylık kirası 4 bin 500 lira olan başkanlık makam aracını da sözleşmesi karşılıklı fesih edilip 14 Nisan’da kiralanan firmaya iade edeceğiz. Bu süre içerisinde de ihtiyaç sahibi halkımızın kullanımına vereceğiz. Mudanya’nın en garibanları kimse, makam aracına binecek şoförüyle birlikte ne istiyorsa araçla onu yapacak, düğün için düğün arabası, gezmek isteyenin gezeceği araç olacak, bu araba halkın arabası ve bu belediye halkın belediyesi olacak. Bizler adil ve adaletli olarak çalışmalarımızı ekip olarak sürdüreceğiz" dedi.

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