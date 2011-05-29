-MAKAM ARACI GELİN ARABASI OLDU AKŞEHİR (A.A) - 29.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde yaya olarak yürüyen yeni evli çifti makam aracına alarak, sürpriz yaptı. Akşehir'e bağlı Cankurtaran Köyü Deveboynu Yaylası'ndaki 15. Yörük-Türkmen Kültür Şöleni'ne katılan Bakan Davutoğlu, daha sonra Doğrugöz beldesinde vatandaşlara seslenerek, tekrar Akşehir'e döndü. Hıdırlık mevkindeki Akşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne geçen Davutoğlu, yolda karşılaştığı yeni evli genç çifti makam arabasına aldı. Gelin ve damadı arka koltuğa oturtan Davutoğlu, ön koltuğa oturarak genç çifte eşlik etti. Bakanın makam aracına binen Dudu (24) ve Osman Bağcı (24), kendilerine en güzel düğün sürprizini Bakan Davutoğlu'nun yaptığını belirterek, bu anı hiç unutmayacaklarını söylediler. Almanya'da yaşadığını ve bugün dünya evine girdiğini ifade eden Osman Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezmek için Hıdırlık mevkine geldiklerini bildirdi. Hıdırlık mevkine çıkarken Bakan Davutoğlu'nun makam aracını gördüklerini ve kendisine sevgi gösterisinde bulunmak için el salladıklarını belirten Bağcı, ''O da bizimle konuşmak için durdu. Sonra bizi arabasına aldı'' dedi. Yaklaşık bir kilometre de olsa makam aracında yolculuk etmenin farklı bir deneyim olduğunu bildiren Bağcı, ''İlk şoku atlattıktan sonra 'Eşim şimdi biz ne olduk?' diye sordu. Bakan da 'siz bakan, ben de korumanız oldum' diye karşılık verdi. Bizi yemeğe davet etti ancak biz kendisine teşekkür ettik'' diye konuştu. Bu olayı babasına anlattığını ancak kendisine inanmadığını söyleyen Bağcı, babasıyla Bakan Davutoğlu'nun telefonda görüştürdü. Bakan Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu da genç çifte hediye verdi. Daha sonra Bakan Davutoğlu ve genç çift birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.