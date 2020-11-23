MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu; MHP'nin bildiğim kadarıyla hiç şikâyeti olmadı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı çok sevdiğini söyledi. Kulat, "MHP'nin bildiğim kadarıyla hiç şikâyeti olmadı" dedi.

"Bu aile içi bir mesele, ekonomi ile falan alakası yok"

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olan Kulat, medyaya yansıyan kulislerin yüzde 90'ının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kulat, "Bu tamamen aile içi bir mesele, çok net. Tahmin değil. Bu aile içi bir mesele, ekonomi ile falan alakası yok, çok net söyleyeyim" diye konuştu.

"Bahçeli'nin kabinede en sevdiği bakan Süleyman Soylu'dur, diğeri de Albayrak"

Açıklamasının devamında Bahçeli'nin Berat Albayrak'ı çok sevdiğini belirten Kulat, "Şu an Devlet Bahçeli'nin kabinede en sevdiği bakan sayın Süleyman Soylu'dur diğeri de Berat Albayrak'dır. Bunu çok net ifade edebilirim. Kendilerinin daha önce yaptığı açıklamalara dayanarak bunu söylüyorum. Berat Albayrak'dan MHP'nin bir şikayeti bildiğim kadarıyla hiç olmadı" ifadelerini kullandı.