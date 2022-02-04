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MAK Araştırma Başkanı Kulat, iktidarı uyardı: Seçime çeyrek kala yapacağınız düzenlemeler milletin bir kısmının sıkıntılarını çözse de oy olarak dönmez

04 Şubat 2022 07:42

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, önümüzdeki seçimler hakkında AKP'ye dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kulat, "Seçime çeyrek kala yapacağınız düzenlemeler milletin bir kısmının sıkıntılarını çözse de OY olarak dönmez" dedi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat son dönemde anketlerde oy kaybı yaşayan AKP'nin durumu hakkında konuştu. Kulat, "Seçime çeyrek kala yapacağınız düzenlemeler milletin bir kısmının sıkıntılarını çözse de oy olarak dönmez" diye uyardı.

Kulat şunları kaydetti:

"Demedi demeyin Eğer niyetiniz 'ölümü gösterip sıtmaya razı etmek ise...' Bilesiniz ki devir sıtma devri değil. Sıtma ne ki; bu millet koskoca Corona'ya kafa tutuyor... Seçime çeyrek kala yapacağınız düzenlemeler milletin bir kısmının sıkıntılarını çözse de oyolarak dönmez."

MAK'ın son anketi

MAK Araştırma'nın, 8-17 Ocak tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın gerisine düştü. Katılımcıların yüzde 64'ü ise parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söyledi.

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı % 39.1 (AKP % 31.9, MHP %7.2) olarak hesaplandı. Millet İttifakı'nın iki büyük bileşeninin desteği de % 39.5 (CHP % 24.4 ve İYİ Parti % 15.1) oranında ölçüldü. Ankette HDP'nin oy oranı % 9.3, DEVA Partisi'nin % 3.4, Gelecek Partisi'nin % 2.6, Saadet Partisi'nin % 1.3, Hüdapar'ın % 0.9, BTP'nin % 0.8, YRP'nin % 0.7, Memleket Partisi'nin % 0.5, BBP'nin % 0.5, DP'nin % 0.4 ve TDP'nin % 0.3 çıktı.
mehmet ali kulatmak danışmanlık
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