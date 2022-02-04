MAK Araştırma Başkanı Kulat, iktidarı uyardı: Seçime çeyrek kala yapacağınız düzenlemeler milletin bir kısmının sıkıntılarını çözse de oy olarak dönmez

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, önümüzdeki seçimler hakkında AKP'ye dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kulat, "Seçime çeyrek kala yapacağınız düzenlemeler milletin bir kısmının sıkıntılarını çözse de OY olarak dönmez" dedi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat son dönemde anketlerde oy kaybı yaşayan AKP'nin durumu hakkında konuştu. Kulat, "Seçime çeyrek kala yapacağınız düzenlemeler milletin bir kısmının sıkıntılarını çözse de oy olarak dönmez" diye uyardı.

Kulat şunları kaydetti:

"Demedi demeyin Eğer niyetiniz 'ölümü gösterip sıtmaya razı etmek ise...' Bilesiniz ki devir sıtma devri değil. Sıtma ne ki; bu millet koskoca Corona'ya kafa tutuyor... Seçime çeyrek kala yapacağınız düzenlemeler milletin bir kısmının sıkıntılarını çözse de oyolarak dönmez."