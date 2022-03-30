MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketinde vatandaşın ekonomi yönetimine yönelik yaklaşımıyla ilk kez karşılaştıklarını dile getirdi.

Gazeteci Lale Özan Arslan’ın konuğu olan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketinde vatandaşa yöneltilen “Ekonomi nasıl yönetiliyor” sorusuna yüzde 83 oranına "Kötü yönetiliyor" cevabı geldiğini belirtti.

14 ilde çalışma yaptıklarını belirten Kulat, sahanın tamamen seçime odaklandığını söylerken, "Bize yaşlıdan gence herkesin sorduğu tek soru ‘seçim ne zaman?’ Bunun en büyük nedeni ekonomi ilk defa bu kadar kötü yönetiliyor. Bu ayki yapmış olduğumuz araştırmada ekonominin kötü yönetildiğini söyleyen seçmen oranı yüzde 83. Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik. Bu oran ittifakla demektir. Herkes oy birliğiyle ekonomi kötü yönetiliyor diyor" dedi.