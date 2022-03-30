Son seçim anketinde ortaya çıkan yüzde 83’lük “ekonomi kötü yönetiliyor” oranının 'müthiş bir oran' olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kulat, "İşin kötü tarafı bu kötü yönetimle ilgili hükûmet bunu hiç üzerine almıyor. Tek söyledikleri ‘Evet ekonomi iyi değil ama bu gelenler de iyi yönetemez’ diyorlar. Niye yönetmesin. Denediniz mi test mi ettiniz” diye konuştu.