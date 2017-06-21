"Maicon Galatasaray'da" iddiası

Stoper bölgesinde neredeyse Tomas Ujfalusi'nin 2013-14 sezonundaki ayrılığından beri aradığını bulamayan Galatasaray'ın, Brezilyalı stoper Maicon ile anlaştığı iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre sarı-kırmızılılar, bir dönem Porto forması da giyen 28 yaşındaki defans oyuncusunun kulübü Sao Paulo ile 7 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonus karşılığında anlaştı.

5 yıllığına anlaşıldığı iddia edilen Brezilyalı'nın, senede 2.6 milyon Euro kazanacağı öne sürüldü.

Brezilyalı stoper, geçen sezon Porto'dan Sao Paulo'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuş, 43 maçta görev alarak 3 gol atmıştı.