Mahzar Alanson'dan Edis ve Mabel Matiz'e: Yaptıkları şımarıklık

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, önceki gece düzenlenen Fizy Müzik Ödülleri'nde Tüm Zamanların En İyi Grubu ödülünü alan MFÖ'den Mazhar Alanson'un ödülleri almaya asistanlarını gönderen Mabel Matiz ve Edis'e "Bunların yaptığı şımarıklık" dediğini aktardı.

Semercioğlu, "Gecenin sonunda Tüm Zamanların En İyi Grubu ödülünü almaya çıktıklarında, “Biz maalesef asistanımızı gönderemedik, kendimiz geldik” diye lafı gediğine koydu Mazhar..." dedi.

Semercioğlu şöyle devam etti:

“Bu yaşımıza rağmen biz buradayız” dedi...

Hemen telefon açtım, “Göremedim seni tebrik edecektim” dedikten sonra, “Sahnede ne güzel taşı gediğine koydun” dedim Mazhar Alanson’a...

O ses tonu ve ağır konuşmasıyla, “Ne yapayım Cengiz’cim gelişine vurdum topa” dedi...

Sonra da ekledi:

“Ama öyle de pas verilmez ki... Öyle pas verirsen Mazhar Abiniz de golü atar... Ne demek geceye asistanını göndermek. Ödül aldıysan kalkıp geleceksin. Bu genç arkadaşların yaptığı şımarıklıktan başka bir şey değil” dedi..."