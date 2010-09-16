-MAHSUR MADENCİLERE 2. SONDAJ UMUDU SANTIAGO (A.A) - 15.09.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında 40 gündür mahsur bulunan 33 madenciye ulaşmak için ''B Planı'' çerçevesinde kullanılan sondaj makinesi çalışmaya başladı. Kurtarma operasyonun başındaki mühendis Andre Sougarret, 5 Ağustostan beri mahsur madencileri kurtarma çabalarında kullanılan ancak kırıldığı ve kopan parçası tüneli tıkadığı için çalışmaları engelleyen sondaj makinesinin tamiriyle birlikte 6 günü aşkın süredir ara verilen delme işlemine başladığını belirtti. Parçası kırılan T-130 adlı sondaj makinesi, 268. metrede durdurulmuştu.