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Mahsur kalan kediyi CANKUR kurtardı

ADANA,(DHA)- ADANA'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda mahsur kalan yavru kediyi CANKUR ekibi kurtardı

26 Kasım 2017 19:49

ADANA,(DHA)- ADANA\'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda mahsur kalan yavru kediyi CANKUR ekibi kurtardı.
Öğle saatlerinde, Seyhan Barajı\'nın kapakları açılınca nehir suları aniden yükseldi. Bu sırada kayalıkların üzerindeki yavru kedi, mahsur kaldı. Kediyi gören vatandaşlar Adana Büyükşehir İtfaiyesi bağlı CANKUR ekiplerine haber verdi. Kısa sürede nehir kıyısına gelen CANKUR görevlileri, kayaların üzerindeki yavru kediyi kurtardı. Kıyıya çıkarılan kedi daha sonra güvenli bir bölgede serbet bırakıldı.

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