Mahsur kalan keçilerin yeri drone ile tespit edildi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR’ın Tuzluca ilçesine bağlı Sarabdal Köyü\'nde mahsur kalan 12 keçinin yeri, dronle tespit edildi. Jandarmanın koordinatlarını verdiği bölgede mahsur kalan geçiler AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından 3 gün sonra kurtarılabildi.

Sarabdal Köyü kırsal kesiminde küçükbaş hayvanlarını otlatan Abdullah Gelturan ve Zahir Bağış\'a ait 12 keçi, geçen 20 Kasım\'da dağlık alanda mahsur kaldı. Hayvan sahipleri jandarmayı arayarak durumu bildirince keçi kurtarma operasyonu başlatıldı. Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin yerini belirlemek için drone ile çekim yapan jandarma, koordinatları AFAD ekiplerine verdi. Ekipler, hava koşullarının olumsuz olması, tipi ve görüş uzaklığının 2 metreye düştüğü alana bir türlü inemedi. Havanın bugün düzelmesiyle birlikte jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile 3 gün sonra keçiler halatlar yardımı ile kurtadıldı. Hayvan sahipleri, ekiplere teşekkür etti.



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