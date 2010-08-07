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MAHSUR 3 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR   EDİRNE (A.A)

07 Ağustos 2010 12:33

-MAHSUR 3 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR   EDİRNE (A.A) - 08.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesi Küçükdoğanca köyündeki maden ocağında dün çıkan yangın sonucu yerin 1020 metre altında mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Kale Madencilik Şirketine ait ocakta dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangın sonrası yerin 1020 metre altında mahsur kaldıkları belirtilen Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat'ı kurtarmak için 20 kişilik kurtarma ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurtarma ekipleri, ocakta demir kesilirken elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıkan yangın sonrası meydana gelen göçükleri açmak için çalışmalarını tüm gücüyle sürdürürken, yangının söndürülmesi için maden ocağına 140 ton su basıldı. Kurtarma ekipleri 10. katta çalışmalarını sürdürürken, 20 saattir mahsur durumda olan işçilerin 12. katta oldukları bildirildi. Bu arada oğlunun ocakta mahsur kaldığını televizyonlardan öğrenen Ali Hamarat, ocağın girişine kadar gelerek oğlu Volkan Hamarat'tan mutlu haber bekliyor. Oğlunun daha önce de ocakta mahsur kaldığını anlatan baba Ali Hamarat, ''Volkan daha önce de Zonguldak'ta çalıştığı özel maden ocağında grizu patlamasından kurtulmuştu. Bir süre hastanede tedavi gördü. Buradan da kurtulacağına inanıyorum. Olayı televizyondan öğrendim. Zonguldak'tan geldim. Olayı bana yetkililerin bildirmesini beklerdim. Oğlumun ve diğer arkadaşlarının kurtarılmasını bekliyoruz'' dedi. Halil Açıkgöz'ün yakını Halil Demirel de, Açıkgöz'ün emekliliğine yaklaşık 2 ay kaldığını belirtti. Bu arada madencilerin bulunduğu bölgeye sürekli olarak kompresörle hava verilmeye devam ediliyor. Olay sonrası dün bölgeye gelen birçok kişi ve madenci yakını kurtarma çalışmalarını endişeli gözlerle izliyor. Maden ocağı önünde 2 ambulans ve sağlık ekibi hazır bekletilmeye devam ediyor.

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