T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mahsun'dan yeni film

Mahsun Kırmızıgül, 2007’nin en çok gişe yapan filmi Beyaz Melek’in ardından, ‘Güneşi Gördüm’ adlı yeni filmi ile sinema severler ile buluşacak

29 Ağustos 2008 03:00

İlk filminde olduğu gibi yine Murat Tokat’ın yapımcılığıyla filmini hayata geçirecek olan Kırmızıgül, tüm doğuyu gezerek filmini çekebilecek mekanlar arıyor.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da en çok izlenen film olan Beyaz Melek, özellikle Almanya’da 35 kopya ile 261.000 gişe yaparak, kopya başına yerli filmler arasında lider olmuştu.  Beyaz Melek tüm Avrupa’da ise toplamda 360 bin kez izlenmişti.

Yönetmen ve senarist kimliği ile ön yargıları allak bullak eden Mahsun Kırmızıgül, yaptığı ilk filmi ile yepyeni bir hayran kitlesine de sahip oldu. Yeni filmi ‘Güneşi Gördüm’ün konusu, oyuncuları, senaryosu merak edilen Mahsun Kırmızıgül’ün cephesinde büyük gelişmeler var. 22 Eylül 2008’de çekimlerine başlanacak olan filmin şu aralar hazırlık aşaması devam ediyor. Filmin ekip ve oyuncu kadrosunun dışında mekânlar ve senaryo ile ilgili çalışmalar sürerken çekimin Türkiye’de ve yurtdışında birkaç ülkede çekimlerinin yapılacağı öğrenildi…

İlk filmi ile ünlü yönetmenlerin filmlerinden daha fazla gişe başarısı elde eden Kırmızıgül, ‘Kabadayı’. ‘Asmalı Konak Hayat’, ‘Hokkabaz’, ‘Komser Şekspir’, ‘Her şey Çok Güzel Olacak’, ‘Sınav’, ‘Son Osmanlı; Yandım Ali’, ‘Neredesin Firuze’ adlı filmleri geride bırakmıştı…

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24