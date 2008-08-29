Mahsun'dan yeni film

İlk filminde olduğu gibi yine Murat Tokat’ın yapımcılığıyla filmini hayata geçirecek olan Kırmızıgül, tüm doğuyu gezerek filmini çekebilecek mekanlar arıyor.



Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da en çok izlenen film olan Beyaz Melek, özellikle Almanya’da 35 kopya ile 261.000 gişe yaparak, kopya başına yerli filmler arasında lider olmuştu. Beyaz Melek tüm Avrupa’da ise toplamda 360 bin kez izlenmişti.



Yönetmen ve senarist kimliği ile ön yargıları allak bullak eden Mahsun Kırmızıgül, yaptığı ilk filmi ile yepyeni bir hayran kitlesine de sahip oldu. Yeni filmi ‘Güneşi Gördüm’ün konusu, oyuncuları, senaryosu merak edilen Mahsun Kırmızıgül’ün cephesinde büyük gelişmeler var. 22 Eylül 2008’de çekimlerine başlanacak olan filmin şu aralar hazırlık aşaması devam ediyor. Filmin ekip ve oyuncu kadrosunun dışında mekânlar ve senaryo ile ilgili çalışmalar sürerken çekimin Türkiye’de ve yurtdışında birkaç ülkede çekimlerinin yapılacağı öğrenildi…



İlk filmi ile ünlü yönetmenlerin filmlerinden daha fazla gişe başarısı elde eden Kırmızıgül, ‘Kabadayı’. ‘Asmalı Konak Hayat’, ‘Hokkabaz’, ‘Komser Şekspir’, ‘Her şey Çok Güzel Olacak’, ‘Sınav’, ‘Son Osmanlı; Yandım Ali’, ‘Neredesin Firuze’ adlı filmleri geride bırakmıştı…

