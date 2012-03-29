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Mahsun, yeni filmi için Theron ve Law 'a teklif götürdü

Mahsun Kırmızıgül’ün Halepçe Katliamı sırasında geçen bir hikayeyi anlatacağı yeni filminin adı belli oldu.

29 Mart 2012 07:12

Mahsun Kırmızıgül’ün Halepçe Katliamı sırasında geçen bir hikayeyi anlatacağı yeni filminin adı belli oldu. Kırmızıgül, ‘Elma Kokusu’ için büyük düşünüyor. Aklındaki isimlerse Jude Law ve Charlize Theron


Hürriyet'in haberine göre, bir kısmını Kuzey Irak’ta çekeceği filmi için hedef büyüten Mahsun Kırmızıgül, İngiliz oyuncu Jude Law ve Güney Afrikalı aktris Charlize Theron’a teklif götürdü. Eğer kabul ederlerse Law’u, ‘Martin’, Theron’u ise savaş muhabiri Emma rolünde izleyeceğiz.

Filmin konusuna gelince: Gazeteci çift Emma’yla Martin’in oğulları Daren’ın mezuniyet töreniyle başlayan filmin ilerleyen bölümlerinde, Daren’ın aslında Baran adında bir Kürt çocuğu olduğu ortaya çıkıyor. Baran, Martin’in yakın arkadaşı; Kürt asıllı Şiar’ın oğlu olduğunu öğreniyor. Şiar, Halepçe’de katledilince Martin ve eşi Baran’ı sahipleniyor.

 

 

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