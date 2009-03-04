Mahsun sinemanın yeni Yılmaz Güney'i

55 yıllık tiyatrocu Erol Günaydın, Mahsun Kırmızıgül'ün 'Beyaz Melek' ve 'Güneşi Gördüm' filmlerinde rol aldıktan sonra hiçbir sinemacının kendisine rol vermediğini söyledi.



Erol Günaydın 'Orada Neler Oluyor'da "Bazı sinemacılar Mahsun'un filminde rol aldım diye 'Erol Abi bu kadarını nasıl yapar?' demiş. Bana rol vermek konusunda isteksiz davranmışlar. Mahsun'u, Yılmaz Güney'e benzetmeme fena bozulmuşlar. Mahsun'a 'magandanın tekidir, kıro türkücü' deseydim içleri rahat edecekti. Bu kompleksli sinemacılar varsın bana rol teklif etmesin. Tekrar ediyorum; Mahsun Kırmızıgül sinemanın yeni Yılmaz Güney'idir. Yıllar önce Yılmaz Güney'in filmlerinde rol aldım diye tiyatrodan kovulmuştum. Bugün de Mahsun için sinemadan kovuyorlar. Ama umrumda değil. Çünkü Mahsun ustalarına saygı gösteren, çok yetenekli, kendini geliştiren bir çocuk" dedi.

