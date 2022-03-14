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Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine baltayla girmeye çalıştı!

Kadın, KADES'ten yardım istedi

14 Mart 2022 12:38

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını balta ile kırarak içeriye girmeye çalıştı.

DHA'nın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37) boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir evin önüne geldi. Yusuf Bazencir balta ile kapıya vurarak içeriye girmeye çalıştı. Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi.

Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerinin ardındar "Tehdit-Hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

mahsun kırmızıgül
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