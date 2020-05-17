Mahsun Kırmızıgül'den 'Yorum yapmayı yasaklarız' diyen RTÜK Başkanı'na: Vay vay vay, abi 12 Eylül darbecileri gibi konuşmuş!

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in "Haber bülteni sunanları uyarıyorum. Böyle devam ederlerse yorum yapmayı yasaklarız" sözlerine göndermede bulunarak "Abi 12 Eylül darbecileri gibi konuşmuş" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bugün yaptığı açıklamada şimdiye karar aldıkları kararlarda kimseden emir gelmediğini belirtirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı olması durumunda ne yapacaklarını "Talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstüne deriz" demişti.

Şahin haber bülteni sunucularını ise "Eğer böyle devam ederse, kanunda yeri var, bu konuda yeni bir karara alırız" diyerek tehdit etmişti.

"Bu Orgeneral mi, Koramiral mi?"

RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamalarına ünlü isim Mahsun Kırmızıgül'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kırmızıgül Ebubekir Şahin'in tehditi içeren sözlerine "Vay vay vay! Abi 12 Eylül darbecileri gibi konuşmuş. Bu Orgeneral mi? Koramiral mi?" ifadeleri kullandı.