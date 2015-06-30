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Mahsun Kırmızgül 'artık sinemacıyım' dedi, 1 miyon lirayı reddetti

'Artık bambaşka bir kulvardayım'

30 Haziran 2015 13:22

Vanlı bir işadamı Almanya'nın Hamburg kentindeki düğünü için hayranı olduğu Mahsun Kırmızıgül'e şarkı söylemesi için servet önerdi. Ancak Kırmızıgül, sadece bir saat sahnede kalarak kazanacağı 1 milyon liralık teklifi reddetti.

 

Habertürk'te yer alan habere göre, Vanlı bir işadamı, hayranı olduğu Mahsun Kırmızıgül’e Hamburg’daki düğününde şarkı söylemesi için servet önerdi. Ancak Kırmızıgül, sadece bir saat sahnede kalarak kazanacağı 1 milyon liralık teklifi reddetti.
 

‘Artık bambaşka bir kulvardayım'

 

Şarkıcılığı kesinlikle bıraktığını söyleyen Kırmızıgül, “Artık bambaşka bir kulvardayım. Sadece yönetmenlik yapıyorum ve sinemacı kimliğimle anılmak istiyorum” dediği işadamını kibarca geri çevirdi.

 

 

 

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