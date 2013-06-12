Mahruki, Tabiat Kanunu'na karşı 84 bin imza topladı

Gezi Parkı olaylarında yaralanan AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin başlattığı Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'nun geri çekilmesi kampanyasında 84 bin imzaya ulaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5 Haziran Çarşamba günü görüşeceği ancak Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylar nedeniyle ertelediği Tabiatı ve Beiyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısına ilişkin AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ve 112 sivil toplum kuruluşundan oluşan Tabiat Kanunu İzleme Girişimi, karşıt bir imza kampanyası başlattı.

Dünyaca ünlü kampanya platformu 'change.org.tr' üzerinden başlatılan imza kampanyasına kısa sürede 84 bin kişi imza atarak destek verdi.



Bu kanunun tamamıyla geri çekilmesi için herkesin desteğine ihtiyaç olunduğunu dile getiren Nasuh Mahruki, normal şartlarda 5 Haziran Çarşamba günü görüşülecek tasarının Gezi Parkı'nda başlayan bu haklı mücadele nedeniyle ertelendiğini söyledi.



122 sivil toplum kuruluşundan oluşan Tabiat Kanunu İzleme Girişimi günlerdir Ankara'da Kuğulu Park'ta ve İstanbul'da Gezi Parkı'nda kanunun geri çekilmesi için imza topladığını açıklayan Mahruki, "Şu anda Tabiat Kanunu'nun doğayı katletmemesi için mücadele eden 84 bin kişi olduk. Ancak anlaşılan o ki, bu henüz yeterli değil. Kanun geri çekilene kadar mücadele etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.