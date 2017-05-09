'Mahrem imam' soruşturmasında 39 tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ulaşan harici bellekte yer alan bilgilerin emniyet yetkilileri ile paylaşılmasının ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında Ankara'da tutuklanan şüphelilerin sayısı 129'a yükseldi.