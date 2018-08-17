Mahrem imam, bilgi ve belgelerin Gülen'e ulaşması için aracılık etmiş

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, beraatle sonuçlanan \'askeri casusluk davası\'nın soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik davanın sanıklarından olan ve bir süre önce Ankara\'da saklandığı evde yakalanan örgütün mahrem imamı Hakan Kılınç\'ın, bazı askeri bilgi ve belgelerin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'e ulaştırılmasına aracılık ettiği ifade edildi.

İzmir\'deki, tüm sanıkların beraat ettiği askeri casusluk davasının soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY\'ye yönelik açılan davanın firari sanıklarından, örgütün mahrem imamı Hakan Kılınç, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir süre önce Ankara\'da yakalandı. İddianamede, sahte kimlikle yakalanan Kılınç\'ın TSK\'ya ait bazı bilgi ve belgelerin örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'e ulaştırılmasına aracılık ettiği iddiaları yer aldı. İddianamede Kılınç\'a yönelik suçlamada, \"TSK içerisindeki FETÖ mensuplarının görev yaptığı birlik içerisinde, konumu itibarıyla elde ettiği askeri bilgi, belge ve dokümanları gerek dijital, gerekse fiziki olarak temin ettikten sonra, örgüt lideri Fethullah Gülen\'e iletilmek üzere kendisinden sorumlu sivil hususi sorumlusuna verdiği anlaşıldığından, Hakan Kılınç\'ın sorumluluğunda bulunan TSK içerisinde FETÖ örgüt mensuplarına fiziki veya dijital olarak bilgi, belge ve doküman getirmeleri hususunda talimatlar, direktifler vererek ilgili bilgi, belge ve dokümanları temin ettiği anlaşılmaktadır\" denildi.

TSK\'daki bazı FETÖ mensubu subaylarla bağlantılı olduğu ifade edilen Kılınç\'ın, örgüt içerisinde \'hususi sorumlu\' diye adlandırılan bazı askerlerden sorumlu örgüt yöneticisi olduğu da belirtildi. Örgüt üyesi subaylara, bilgi-fişleme-rapor konusunda talimatlar vererek, raporları toplayan Kılınç\'ın, TSK içindeki örgüt üyelerinin öğrencilik yıllarında, okuldaki diğer öğrenciler, okul komutanları ve öğretmenleri hakkında etnik kimlikleri, siyasi görüşleri, aile yapısı ile \'alkol, kadın, para ve makam\' olarak adlandırılan zaaflarıyla ilgili bilgileri rapor haline getirerek örgüt yöneticilerine verdiği de belirtildi.