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Mahoney'ye özel hela: Tahtafranga

Midyat'taki fim çekimlerinde alaturka tuvaletten korkan oyuncu Steve Guttenberg için köylüler sandalyeden tuvalet yaptı

06 Kasım 2009 02:00

Amerikalı ünlü oyuncu Steve Guttenberg, 'Aylavyu' filminin Midyat'taki çekimlerinde köy tuvaletine girmekten korktu, köylüler onun için sandalyeden özel tuvalet yaptı

"Bu delikten düşerim"

Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Aylavyu' adlı sinema filminin, çekimlerinde tuvalet krizi yaşandığı ortaya çıktı! Filmin başrol oyuncularından, 'Polis Akademisi'nin 'Mahoney'si, Amerikalı aktör Steve Guttenberg; Mardin'in bir köyünde yapılan çekimlerde hayatında ilk kez alaturka tuvalet görünce "Ben bu delikten içeri düşerim" diyerek panik yaşamış.

Türk'ün aklı devrede

Uzun uğraşlara rağmen Guttenberg'e alaturka tuvaleti kullanmayı öğretemeyen Midyat, sonunda müthiş bir icada imza atmış. Yönetmen, köylülere tahta bir sandalyeyi oydurtarak alafranga tuvalet yaptırıp, krizi başarıyla çözmüş.

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