Mahoney'ye özel hela: Tahtafranga

Amerikalı ünlü oyuncu Steve Guttenberg, 'Aylavyu' filminin Midyat'taki çekimlerinde köy tuvaletine girmekten korktu, köylüler onun için sandalyeden özel tuvalet yaptı



"Bu delikten düşerim"



Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Aylavyu' adlı sinema filminin, çekimlerinde tuvalet krizi yaşandığı ortaya çıktı! Filmin başrol oyuncularından, 'Polis Akademisi'nin 'Mahoney'si, Amerikalı aktör Steve Guttenberg; Mardin'in bir köyünde yapılan çekimlerde hayatında ilk kez alaturka tuvalet görünce "Ben bu delikten içeri düşerim" diyerek panik yaşamış.



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Uzun uğraşlara rağmen Guttenberg'e alaturka tuvaleti kullanmayı öğretemeyen Midyat, sonunda müthiş bir icada imza atmış. Yönetmen, köylülere tahta bir sandalyeyi oydurtarak alafranga tuvalet yaptırıp, krizi başarıyla çözmüş.

