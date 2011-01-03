-MAHMUTİ: GALİBİYETİ HAK ETTİK İSTANBUL (A.A) - 02.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki derbi maçında Beşiktaş Cola Turka'yı 73-71 yenen Galatasaray Cafe Crown'un başantrenörü Oktay Mahmuti, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Mahmuti, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, maçın büyük bölümünde deplasmanda oynamaları gerektiği gibi oynadıklarını belirterek, ''Oyunu kontrol ettik. Kolay sayı izni vermedik'' dedi. Hücumda biraz tutuk kaldıklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, ''üçüncü çeyrekte farkı açtık. Birkaç tane boş atış, Beşiktaş'ın geri gelmesine ve oyuna ortak olmasına yol açtı. Biraz sayı kargaşası oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyeti zor da olsa elde ettik. Zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı kazandık. Bu takım da çok sıkıntılar içinde. Sakatlıkları var. Yoğun bir haftayı böyle bitirmek güzel'' diye konuştu. -ERMAL: DERBİYE YAKIŞIR MÜCADELE OLDU- Maçın en skorer ismi olan Ermal Kurtoğlu ise derbiye yakışır bir mücadelenin yaşandığını dile getirdi. Ermal, rakibin eksikleri olduğunu hatırlatarak, ''Bunu bilerek sahaya çıktık. Ancak biraz gevşedik. 15 sayı öne geçince maça 'bitti' gözüyle baktık. Galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Şu anda lideriz. Öyle devam etmek istiyoruz. İyi oynadığımızı düşünüyorum'' diye konuştu. -BIYIKTAY: BU ŞARTLARDA İYİ MÜCADELE ETTİK- Beşiktaş Cola Turka'nın başantrenörü Burak Bıyıktay ise kazanma noktasına getirdikleri maçı, son saniyelerde yaptıkları hatalarla yitirdiklerini söyledi. Bıyıktay, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, eksiklerine rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, ''Rotasyonumuz yok, bir sürü sakatlığımız var. Chatman'ı da antrenmanlara gelmediği için kadro dışı bıraktık. Bu şartlarda iyi mücadele ettik'' dedi. Karşılaşmanın son anlarında kazanma noktasına geldiklerini vurgulayan Bıyıktay, ''Ancak sonundaki iki tane çok basit yapılmaması gereken hatadan dolayı maçı yitirdik. Birinde adamlarını kaçırdılar, Rancik'ten çember altında sayı yedik, son saniyelerde de maç berabereyken Allen Iverson'ın yaptığı faul, bize mağlubiyeti getirdi. Sonunda yine pozisyonu bulduk ama Ignerski çok kolay bir atışı, sonra iki faulü kaçırdı. Kazanmak istedik, olmadı'' diye konuştu. -3 MİLYON DOLARLIK TAKIMLA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR- Burak Bıyıktay, görevine son verileceği şeklindeki haberlerle ilgili soru üzerine ise şunları söyledi: ''Görevimi bırakacağım diye bir şey yok. Bu takımın başına geldiğimden beri bir sürü problem oldu. Geçen yıldan sadece 3 oyuncu kaldı, yeni bir takımla başladık. Ondan sonra tam devam ederken Allen Iverson'u getirdik, yine bütün düzenler bozuldu. Bir sürü sakatlık var. Sezon devam ediyor, görevden kaçacak durumumuz yok. Ancak yönetimin alacağı karara da saygılıyız. Bizim böyle bir derdimiz yok. Takımın galip gelmesi için uğraşıyoruz. Ligde de kaybedilmiş bir şey yok. Bir tane çaylak pivot ve bir tane guard olmayan oyuncuyla bu kadar mücadele edilir. Takıma takviye yapmak lazım. Biz bunu hep söylüyoruz. Takviye yapmadan, ne beklendiği önemli. Burada 3 milyon dolarlık bir takım kuruyorsunuz, şampiyon olmayı bekliyor herkes. O zaman Fenerbahçe Ülker 15 milyon doları boşuna harcıyor, eğer 3 milyon dolara şampiyon takım kuruluyorsa... Oyuncu almak lazım, rotasyonu arttırmak lazım, daha iyi organize olmak lazım. Sadece istemekle şampiyon olunmuyor. Geçen sene bir sürü şartlar altında bu takım yarı finale kadar geldi, son toplarla finali kaybetti. Bir takım insanların söylediği şeylerle ilgilenmiyorum.''