Mahmutbey’de ‘serbest geçiş’ çalışmaları başladı; 4 km araçla 1 saate çıktı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın ‘şişe başı’ olarak tanımladığı İstanbul Mahmutbey’deki gişelerde ‘serbest geçiş’ için 2 ay sürecek çalışmalar önceki gün başladı. Ancak çalışmalar nedeniyle her iki yönde şerit daraltıldığı için zaten yoğun olan trafik katlanarak arttı. Bağcılar Basın durağından yaklaşık 4 km uzaklıktaki gişelere araçla ulaşım 1 saate kadar çıkarken, tempolu yürüyüşle 40 dakikada ulaşılabiliyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasının ardından trafik yükü daha da artan ve özellikle işe gidiş, çıkış saatlerinde adeta kilitlenen Mahmutbey gişelerinde trafiği rahatlatmak için çalışmalar başladı.

Mahmutbey gişelerinde serbest geçiş sistemi kurulması için dün harekete geçilirken, 2 ayda işlemlerinin tamamlanacağı açıklandı. Mahmutbey gişelerde her iki yönde şerit daraltması uygulaması yapılırken, çalışmaların bitmesinin ardından geçişler gişelerden değil, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde olduğu gibi çelik konstrüksiyonların altından 4 şeritli olarak devam edecek. Yani Mahmutbey gişelerine gelindiğinde araçların gişelere girebilmesi için oluşturulan geniş bölge artık yer almayacak, trafik akışı normal şeridinde seyredecek.

Kamyonlar ve çalışma

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; tüm bunların gerçekleşebilmesi için bu yolu kullananların iki ay daha beklemesi gerekecek. Çünkü çalışmalar için yapılan şerit daraltma uygulaması nedeniyle trafik iyice içinden çıkılmaz bir hal almış durumda. Zaten yoğun olan bölgenin trafiği daha da artarken, özellikle işe gidiş ve çıkış saatlerinde gişeleri her iki yönde geçebilmek bir hayli zorlaştı. Her gün o yolu kullanan birçok sürücü söz konusu yolun başka bir alternatifi olmadığı için bir hayli endişeli. Özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasının ardından günün her saatinde geçişine izin verilen kamyonlar nedeniyle gişelere ulaşmak daha da zorlaşmış, gişeler sonrası yeni köprüye ulaşmak için yapılan tek şeritli bağlantı yolu da bölgenin ‘kilitlenmesine’ neden olmuştu. Ayrıca Mahmutbey gişelerinin neden olduğu trafik nedeniyle yakındaki tüm bağlantı yollarında da yoğunluk meydana geldi.

4 kilometre, 1 saat

Başlayan ‘serbest geçiş’ çalışmaları sonrası Bağcılar ‘Basın durağından’ Mahmutbey gişelerin hemen sonrasına kadar olan 4 kilometrelik bölüme özellikle akşamsaatlerinde ulaşmak iyice zorlaştı. Özellikle saat 18.00’den sonra söz konusu durağın olduğu bölgeden araçla TEM yolunu kullanarak ulaşmak 1 saati buluyor. Eğer bahsedilen güzergah üzerinde yürüyüş yolu olmuş olsa, Mahmutbey engelini yürüyerek aşmak 40-50 dakika sürecekti. Yine bu güzergah üzerinde yavaş tempodabisiklet kullanabilseydik bu yolculuğumuzu ise 20 dakikada noktalayacaktık.

Yüzde 30 rahatlar

Uaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, benzeri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bulunan ve araçların ortak geçiş yapabildiği serbest geçiş sisteminin trafiği yüzde 30 rahatlatacağını ifade etmişti. Bakan açıklamasında Mahmutbey gişeleri hakkında şunları söylemişti: “Mahmutbey adeta İstanbul’un dışında bir yerken şimdi kavşak haline geldi. Karayolu tabiriyle şişe başı konumu var. Trafik geliyor ve toplanıyor. Serbest geçiş olunca OGS –HGS ayrımı olmadığından şoförler zikzak da yapmayacak. Bu yüzde 30 rahatlama sağlayacak.”

FSM yaklaşık 40 gün sürmüştü

Daha önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılan gişe kaldırma çalışmaları yaklaşık 40 gün sürmüştü. Toplamda 10 gişenin olduğu olduğu köprüde 4 gişe trafiğe kapatılmış, geri kalan 6 gişeye araçlar yönlendirilmişti. Mahmutbey gişelerinde de benze bir uygulama uygulanıyor. Her iki yönde toplam 16 gişenin olduğu Mahmutbey’de ise çalışmaların 60 gün sürmesi bekleniyor.