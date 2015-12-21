Mahmut Uslu: Vitor Pereira ile Cüneyt Çakır maçtan sonra ister öpüşür, ister sevişir

Hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle sık sık ceza alan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, teknik direktör Vitor Pereira'nın geçen hafta 1-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından hakem Cüneyt Çakır'a sarılmasıyla ilgili olarak, "İnsanı bir ilişkidir. Güya biz tepki göstermişiz. Biz bunlara yorum bile yapmayız. Maç bittikten sonra ister öpüşürler, ister sevişirler" dedi.

Gençlerbirliği maçında Fenerbahçeli taraftarların hakem Mete Kalkavan'a "Çakma Cüneyt" diye bağırdığını dile getiren Uslu, "Hakemler bazen çaldıklarıyla bazen de çalmadıklarıyla iyi veya kötü yönetim sergiler" dedi. Uslu, Kalkavan'ın Gençlerbirliği'ne en az 6-7 sarı kart göstermediğini öne sürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin geçen hafta Beşiktaş maçı sonrası yaptığı "Hakem bizi ince ince doğradı" açıklamasını hatırlatan ve Denizli'nin bu sözleri sonrası PFDK'ya sevk bile edilmediğini dile getiren Mahmut Uslu, "Ben 'bizi çıtır ettiler' sözü yüzünden 45 gün ve 30 bin lira ceza aldım. Fenerli olduğumuz için mi bunlar yapılıyor? Lütfen çifte standart yapmayın. MHK'ye de sesleniyorum lütfen hakemleri daha iyi eğitin. Daha fazla konuşmayacağım çünkü PFDK bana ayrıcalık tanıyor, ceza almayalım" dedi.

Uslu, geçen hafta teknik direktör Vitor Pereira'nın maçtan sonra Cüneyt Çakır'a sarılmasına kızmadıklarını da belirterek "İnsanı bir ilişkidir. Güya biz tepki göstermişiz. Biz bunlara yorum bile yapmayız. Maç bittikten sonra ister öpüşürler, ister sevişirler" ifadelerini kullandı. Bir soru üzerine şu anda gündemlerinde transferin olmadığını söyleyen Uslu, şampiyonluk yarışı hakkında ise ilk yarının bitiminden sonra yorum yapacaklarını belirtti.