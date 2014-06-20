Mahmut Uslu: Galatasaray'ın derdi 17 Haziran değil 17 Aralık

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu "ilk 2 maçta eze eze kazandık gittik bize operasyon yaptılar. oraya gittik bize neler ettiler" ifadelerini kullandı.

Sporx'te yer alan haber şöyle:

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Fenerbahçe Ülker'in hükmen galip sayıldığı ve oynanmayan Galatasaray Lİv Hospital mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Uslu'nun açıklamaları:

"17 Haziran değil 17 Aralık..."

"Basketbolcular malesef oynamadan, maç yapmadan bir şampiyonluk kazandılar. Alınlarının teriyle. Ben Galatasaray camiasıyla ilgili hiçbir yorum yapmak istemiyorum ancak Galatasaray yönetimiyle ilgili daha önce dediğimiz gibi kulübü yöneticilerle ilgili konuşmak istiyorum. Bu yüzyılın karasıdır. Biz 17maçta 1 kez kaybetmişiz. Belki %1 kazanabilirlerdi. Galatasaray'ın en büyük derdi 17 Haziran değil 17 Aralık. Biz Temmuzları geçerek geldik bugünlere. Daha evvel daha eski federasyonlar ve başbakanlar zamanında hakem değiştirmek vardı. Artık yeni bir başbakan var, yeni bir hükümet var. Artık 17 Aralık'tan sonra paralelciler ortaya çıktı. Kız basket maçında bize bıçak çekildi neredeyse. Bizim sesimiz çıkmadı. Federasyon başkanı çıkıp konuşuyor, 1000 tane düdük çalınıyor diye. Maçlara gelmiyor ki bilsin. 22 tane yanlış düdük çalındı."

"Eze eze yendik..."

"ilk 2 maçta eze eze kazandık gittik bize operasyon yaptılar. oraya gittik bize neler ettiler. Buraya geldik yine sorunsuz maçlar oynandı. Ben şurada oturuyorum, bana pantolonunu indirdi diyen adam hakkında kimse bir şey yazmadı. Bana yumruk atılan maçta bir kaç Galatasaraylı birkaç abimi arkadaşım hariç bir özür bile gelmedi."

"Türkiye'de her şey değişiyor. Bu da değişecek. Basın olarak doğruları yazın. Bu olay futbolda şampiyon olduk diye oldu. Kıskançlık var. Git önce antrenörünü bul oyuncunu al sonra gel basketbol oyna."

"Ben bu konuda çok doluyum. 50 yılımı basketbola verdim. Aziz Yıldırım kimsenin kişiliğiyle uğraşmaz. Bu zihniyet milli takımda olduğu sürece bu zihniyeti yaşatmayız dedi. Aziz Yıldırım'ın arkasındayız."

"Ergin Ataman kim ben kim?"

"Ergin Ataman kim? Ben kimim? Ergin Ataman burada bana dönüp sırıtarak konuşma yapıyor. Bunu da söyleyeyim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. O kendi kendide oraya buraya mesaj veriyor. Ben kulübün yöneticisiyim. Ergin Ataman bana denk değil. Biz bu zihniyetteki insanlarla mücadelemize devam edeceğiz. Milli takımla ilgili söyleyecek sözümüz yok çünkü şampiyon olduk."