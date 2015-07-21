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Politika

Mahmut Tanal'dan İhsan Özkes'e: MHP'ye geçeceksen siyasetin adabına uygun şekilde geç

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 21 Temmuz'da CHP'den istifa etmişti

30 Temmuz 2015 21:43

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in "İstifa nedenlerimden biri de kimi CHP'lilerin CHP'ye değil de HDP'ye çalışmasıdır" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi. Tanal, "Sayın İhsan Bey, MHP'ye geçeceksen siyasetin adabına uygun bir şekilde, yakışır bir vaziyette geçersin" dedi.

İhsan Özkes, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin CHP ile ilgili sözlerine destek vermiş ve "Sayın Bahçeli'nin 'CHP, HDP özentili milletvekillerinin tahrikinden kurtulmalıdır' sözü isabetlidir. İstifa nedenlerimden biri de kimi CHP'lilerin CHP'ye değil de HDP'ye çalışmasıdır. Bu dediklerime kızan kimi CHP'liler, kafasını kuma sokup, gerçeği kabullenmek istemeyenlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

 

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