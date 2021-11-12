Mahmut Tanal'dan hükümete dolar tepkisi: Çıkın bu milletten özür dileyin

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dolar/TL'nin 10 seviyesini aşmasının ardından hükümete tepki gösterirken, "Çıkın bu milletten özür dileyin" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Tanal, paylaştığı videoyla birlikte şu ifadeleri kullandı:

"Çıkın bu milletten özür dileyin. Dolar 10 lira oldu. Ekonomiyi hep birlikte batırdınız. Seçimde bu halk hesabını size soracak!"

Dolar/TL 10 seviyesini aştı

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında değer kaybına devam ederken, akşam saatlerinde tarihin en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı.

ABD'de yüksek enflasyon sonrası artan küresel dolar talebi ve yurtiçinde Merkez Bankası'nın gevşek para politikası, TL'deki erimede başrol oynuyor.

Yükselişine devam eden dolar/TL akşam yurtdışı işlemlerde 10,00405 seviyesini gördü. Euro/TL de 11,46128 seviyesinde. Gram altın ise zirveyi 600 liraya taşıdı.