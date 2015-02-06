Mahmut Tanal, Balyoz davasında kırılan ayağını göstermek için canlı yayında çoraplarını çıkardı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da yerel bir televizyonun canlı yayını sırasında, Balyoz davasında duruşmaya girebilmek için ayağının kırıldığını belirterek, ayağını masaya uzatıp çorabını çıkardı.

TMSF tarafından yönetimine el konulan Bank Asya'da hesap açtırmasına ilişkin yöneltilen soru üzerine çorabını çıkarak ayağını göstermesiyle herkesi şaşırtan Tanal, Balyoz davası sırasında mahkeme önüne kurulan barikatları aşmak isterken düşerek ayağının kırıldığını belirterek, "O dönem beni Ergenekoncu yaptılar. Şimdi hesap açtım diye paralelci diyorlar. Oysa ben sadece haksızlıkların karşısındayım" dedi.

Mahmut Tanal, memleketindeki temasları kapsamında dün Bank Asya'ya giderek hesap açtırdı. Bank Asya'ya el konulmasına tepki için hesap açtıran Tanal, TBMM'ye de milletvekili maaşının açtırdığı hesaba yatırılması için başvuracağını söyledi.

Bu olayın ardından CHP'li Tanal bugün yerel Edessa Tv'de yayınlanan bir canlı yayın programına katıldı. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tanal, Bank Asya'ya destek vermesine ilişkin yöneltilen soruya ilginç bir yöntemle cevap verdi.

'Beni daha önce de Ergenekoncu ilan ettiler'



Canlı yayın sırasında sol ayağını kaldıran ve çorabını çıkarak kameralara gösteren Tanal, herkesi şaşırtan bu davranışını şöyle açıkladı: "Balyoz davasında mahkeme önüne 3 metre yüksekliğinde barikatlar kurulduğu için kimseyi duruşmaya almıyorlardı. Ben o barikatlardan atlarken, sol ayağım kırıldı. Bu ayağımda 10 tane platin vardı. Ben izleyicilerimden özür diliyorum. Bilemiyorum nasıl gösterebilirim şu ayağımda L tipi olarak 10 tane parçalı platin takıldı. Topuğumda çökme vardı. Ayağım kısalıyordu. Kemik tozlarıyla bunun altı beslendi. Şimdi güçlükle ayakta yürüyorum. O dönemin kumpas mahkemesi yine bu iktidarın atadıkları yargıçlardı.

Yargıyı bir siyasi sopa olarak kullanıyorlardı. Adaletin tecellisi için değildi. O dönemde bu yaşananlara karşı çıkıyordum. Bizi duruşmaya almıyorlardı. O dönemde bu havuz medyası bana diyorlardı ki bu Mahmut Tanal, militan milletvekilidir diyorlardı. Bu Tanal Ergenekoncudur, bu Mahmut Tanal Balyozucu milletvekili diyorlardı. Ben ne Ergenekon'uyum, ne de Balyozcuyum. KCK Diyarbakır duruşmasına gittim. 80 polis ana avrat ne küfürler vardıysa hepsini sıraladı ve o dönemde beni KCK'lı yaptılar. Bugün de haksız ve hukuksuz şekilde mağdur edildiği için Bank Asya'ya destek veriyorum."