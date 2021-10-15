Mahmut Orhan, Harbiye'de müzikseverlerle buluşacak

Türk elektronik müziğin önemli isimlerinden Mahmut Orhan, İstanbul Kavuştayı kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından düzenlenen İstanbul Kavuştayı, müziğin önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Mahmut Orhan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Prodüktör/DJ, Türkiye’nin ilk orkestral canlı elektronik müzik performansı için çoklu orkestra ile 24 Ekim Pazar günü, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle olacak.

2 perdeden meydana gelecek olan performansın ilk perdesinde bestelerini notalar ile buluşturacak olan sanatçı, ikinci perdede DJ kabininde olacak.

Mahmut Orhan konseri için biletler, biletix’te satışta!

24 Ekim Pazar günü Saat: 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak konser için kapı açılış saati de 19.30 olarak belirlendi. Mahmut Orhan konseri için biletlerin biletix’te satışta sunulduğu ifade edildi.