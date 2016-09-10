Mahmut Hekimoğlu hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Mahmut Hekimoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hürriyet’in haberine göre, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Mahmut Hekimoğlu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Nuri Alço dün yaptığı açıklamada Hekimoğlu'nun yoğun bakımda ve bilincinin kapalı olduğunu söylemişti.
2014 yılında prostat kanserine yakalanan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hekimoğlu'ndan saat 18.15 sularında acı haber geldi. Mahmut Hekimoğlu kansere yenik düştü. Oyuncu Nuri Alço, "Biraz önce acı haberi aldık. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı" dedi.
Mahmut Hekimoğlu kimdir?
25 Ekim 1955 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Mahmut Hekimoğlu, Türk sinemasındaki birçok yapıma imzasını atmıştır. İşte Mahmut Hekimoğlu'nun rol aldığı film ve diziler:
Çakma Hayat (Sinema Filmi) 2013
Sevgi Bağlayınca (TV Dizisi) - Cemil 2010
Hür Adam (Sinema Filmi) - Doktor Tahir 2010
IV. Osman (TV Dizisi) - Hasan Hoca 2009
Kırmızı Işık (TV Dizisi) - Tuncay 2008
Kollama (TV Dizisi) - 2. Sezon Nizam 2009
Karanfilli Yarim (Video) 2008
Ana Hakkı Ödenmez (Sinema Filmi) 2008
Merhaba / Dim Çayı Sevdalıları (TV Filmi) 2007
Koçero (TV Filmi) 2007
Dönüş (TV Filmi) 2007
Yeşeren Düşler (TV Dizisi) - Aziz Bey 2006
Yalnız Efe (TV Filmi) - Yörük Hoca 2006
Dilan Gelin (TV Dizisi) - Derviş 2006
Anka Kuşu (Sinema Filmi) - Cemal Bey 2006
Memleket Hikayeleri - Bir Sepet Elma (TV Filmi) 2005
Şubat Soğuğu (TV Dizisi) - Serdar 2004
Türkü Filmi (TV Dizisi) 2004
Sen Küçüksün (TV Filmi) 2004
Hayatın İçinden (TV Dizisi) - Ahmet 2004
Harput Güneşi (TV Dizisi) 2004
Fırtına Hayatlar (TV Dizisi) - Remzi 2004
Celal Oğlan (TV Filmi) 2004
Büyük Buluşma (TV Dizisi) - 1. Sezon İmam 2004
Yeşilçam Denizi (Tv Programı) 2003
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi) - Ahmet 2002
Ona Bakma Bana Bak (TV Dizisi) 2000
Kimyacı (TV Dizisi) - Metin Aydın 2000
Durduramadım (Sinema Filmi) 1999
İlişkiler (TV Dizisi) - Sıtkı 1997
Palavra Aşklar (TV Dizisi) 1995
Ayrı Dünyalar (TV Dizisi) 1995
Ölüm Oyunu (Sinema Filmi) - Kemal 1994
Son Gün Son Gece (Sinema Filmi) 1994
Kadın Severse (Sinema Filmi) - Engin 1994
Denizciler Geliyor (TV Dizisi) 1994
Gülpembe (Sinema Filmi) 1993
Barışta Savaşanlar (TV Dizisi) 1993
Muallim Bey (TV Dizisi) 1992
Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) - Kenan 1992
Aile Bağları (TV Dizisi) - Macit 1991
Şükür Allahım (Sinema Filmi) - Mahmut 1990
Sadık Dost (Sinema Filmi) 1988
Kurt Payı (Sinema Filmi) 1988
Kumar (2) (Video) 1988
Bir Eski Yangın (Sinema Filmi) 1988
Vurgun (Sinema Filmi) 1987
Kan Kırmızı Süt Beyaz (Sinema Filmi) 1987
Evlerden Biri (Sinema Filmi) - Semih 1987
Bütün Kuşlar Vefasız (Sinema Filmi) 1987
Bir Çember Kırılırken (Sinema Filmi) - Nihat 1987
Prenses (Sinema Filmi) - Selim 1986
Kader Böyle İstedi (Sinema Filmi) 1986
Güvercinim (Sinema Filmi) - Doğan 1986
Gelin Oy (Sinema Filmi) - Mahmut 1986
Öç (Video) 1984
Bin Kere Ölmek (Sinema Filmi) - Muhsin 1983
Bataklıkta Bir Gül (Sinema Filmi) - Bülent 1983
Adile Teyze (Sinema Filmi) - Mahmut 1982
Çile Tarlası (Sinema Filmi) - Alişan 1980
Hayat Harcadın Beni (Sinema Filmi) - Yaşar 1979
Kaybolan Yıllar (Sinema Filmi) - Ömer 1978
Tatlı Kaçık (Sinema Filmi) - Turgut / Hasan 1977
Lanet / İlenç (Sinema Filmi) - Ömer 1977
Gülen Gözler (Sinema Filmi) - Temel 1977
Perişan (Sinema Filmi) - Metin Akel 1976
Evlilik Şirketi (Sinema Filmi) - Ali 1976
Bodrum Hakimi (Sinema Filmi) - Ali Rıza 1976
Arabacının Aşkı (Sinema Filmi) - Gazeteci Tayyar 1976
Aile Şerefi (Sinema Filmi) - Selim 1976
Yakalarsam Severim (Sinema Filmi) 1975
Salak Bacılar (Sinema Filmi) - Osman 1975
Köçek (Sinema Filmi) - Adnan 1975
Kadınlar (Sinema Filmi) 1975
Dam Budalası (Sinema Filmi) 1975
Cellat (Sinema Filmi) - Cahit 1975
Yatık Emine (Sinema Filmi) - Kumandan 1974
Kızım Ayşe (Sinema Filmi) - Ömer 1974
Öksüzler (Sinema Filmi) - Kenan 1973
Ben Doğarken Ölmüşüm (Sinema Filmi) - Mete 1973