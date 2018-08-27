Mahmut Fazıl Coşkun'un yeni filmi 'Anons', Venedik Film Festivali yolcusu

Ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un yeni filmi Anons'un dünya prömiyeri, 75. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında 1 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.

60’lı yıllarda ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıradışı yolculuğunu anlatan film, festivalin Orizzonti bölümünde yarışıyor.

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ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Uzak İhtimal ve Yozgat Blues filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’un üçüncü uzun metraj sinema filmi Anons, 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin bir diğer uluslararası yarışma bölümü olan Orizzonti’ye seçilen 18 film arasında yer alıyor.

29 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinde aynı zamanda dünya prömiyerini yapacak olan film, 1 Eylül Cumartesi günü saat 14.15’te Sala Darsena’da ilk kez sinemaseverlerle buluşacak.

Anons'un festival kapsamındaki ikinci gösterimi ise 2 Eylül Pazar günü saat 13.00’te Pala Biennale’de yapılacak.

Mahmut Fazıl Coşkun’un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı Anons'un başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaşıyor.