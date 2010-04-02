Mahmur'dan gelen Tümeğ'e 15 yıl hapis istendi

T24 - Irak'ın Kandil ve Mahmur kamplarından gelen grupla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ilk iddianame hazırlandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mahmur kampından Türkiye’ye gelen grup içerisinde yer alan Musa Tümeğ hakkında hazırlanan iddianamede, Habur Sınır Kapısındaki adli işlemler ve öncesi, detaylı bir şekilde anlatıldı.



İddianamede, konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğinin gönderdiği yazıya da yer aldı. Valiliğin "Alınan istihbari bilgilere göre söz konusu şahısların adli işlemler için Diyarbakır’a getirilmeleri ve işlemlerinin burada yapılmasının güvenlik ve asayiş konusunda bir takım sıkıntılar doğuracağına" ilişkin değerlendirmeleri nedeniyle başsavcılığın, soruşturmayı yürütmek üzere 4 özel yetkili cumhuriyet savcısını görevlendirdiği belirtildi.



Soruşturma sonucunda 5 şahsın tutuklama talebiyle Silopi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildiği, 25’inin de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığına dikkat çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında şüpheli Musa Tümeğ’in de bulunduğu 5 kişiyle ilgili mahkemece hazırlanan tutanakta, ’teslim olan terör örgütü mensupları nedeniyle Silopi ile Habur Sınır Kapısı istikameti yönünde binlerce kişi tarafından karşılama amaçlı toplanarak trafiğe kapatılması, Silopi Adliyesinde toplanmaya başlaması, ilçe merkezinde provokatif eylemlerin olabileceği hususunda güvenlik birimlerinin uyarıları üzerine, sevk edilen 5 örgüt mensubunun sorgularının gerçekleştirilememesi nedeniyle jandarma komutanlığının tahsis ettiği zırhlı araçla güvenlik bölgesi içerisindeki şose yoldan Habur Gümrük Sahasındaki soruşturma işlemlerinin yapıldığı alana getirilmek suretiyle sorguların yapıldığı’ belirtilmiştir. Yapılan sorgulamanın ardından şahısların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmiştir."







