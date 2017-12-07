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Mahmur kampındaki patlamada 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

ERBİL, (DHA)- MUSUL'un Mahmur ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler gözetimindeki Mahmur mülteci kampında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı

07 Aralık 2017 19:02

ERBİL, (DHA)- MUSUL\'un Mahmur ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler gözetimindeki Mahmur mülteci kampında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kamp yönetimi, patlamanın havadan yapılan bir saldırıdan kaynaklandığını belirtirek, Irak merkezi yönetiminden açıklama beklediklerini açıkladı.
Şırnak ve Hakkari\'de 1990\'lı yıllarda güvenlik güçlerinin operasyonlarını bahane ederek Irak\'a gidenlerin yerleştiği ve yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı BM gözetimindeki Mahmur Kampı\'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. PKK denetiminde olduğu bilinen kampta saldırının hedefi olan bir bina patlama ile birlikte yerle bir olurken, kamp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın havadan yapılan bir saldırı ile gerçekleştiği öne sürelerek, konu ile ilgili merkezi Irak yönetiminden açıklama beklendiği belirtildi. 

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