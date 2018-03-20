Mahmud Abbas, "İt oğlu it" dedi, Filistin ile İsrail yeniden gerildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların "İsrail’e ait olduğunu" söyleyen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'a "it oğlu it" dedi. Friedman Abass'a, "Bu siyasi bir hitap mı yoksa Yahudi düşmanlığı mı? Bu konuda yorum yapmıyor ve kararı size bırakıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

Abbas, Filistinli üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantının açılışında konuştu. Konuşması sırasında, 'Yahudi yerleşim birimleri İsrail'in bir parçasıdır' şeklindeki açıklaması sebebiyle Friedman'a yönelik "ağır sözler" sarf eden Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Yahudi yerleşim yerleri meşru... Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki Büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) kendi topraklarında inşa ediyorlar diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi ondan ne bekleyebiliriz ki?"

Friedman geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin topluca boşaltılması İsrail'de iç savaş çıkmasına yol açabilir" diyerek, yerleşimcilerin buraları kendi toprakları olarak gördüklerini bu topraklara bağlı olduklarını ifade etmişti.

Tel Aviv Büyükelçisi'ndenb Abbas'a cevap

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine yönelik sözleriyle ilgili "Bu siyasi bir hitap mı yoksa Yahudi düşmanlığı mı?" değerlendirmesinde bulundu.

İbranice yayın yapan Maarif gazetesinin internet sitesindeki haberde Friedman, Abbas'ın kendisiyle ilgili "it oğlu it" sözüne tepki gösterdi.

"Ebu Mazin (Abbas) bana 'it oğlu it' diyor. Bu siyasi bir hitap mı yoksa Yahudi düşmanlığı mı? Bu konuda yorum yapmıyor ve kararı size bırakıyorum." diyen Friedman, Abbas'ın bu sözleri, "Filistinlilerin birçok İsrailliyi öldürdüğü bir dönemde söylediğini" belirtti.

"Görünen o ki Filistin yönetimi bir şok yaşadı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın Friedman hakkındaki "it oğlu it" sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin uzun süredir ilk kez Filistin yönetimine "yeter" dediğini belirten Netanyahu açıklamasında, "Abbas'ın Friedman'a yönelik sözlü saldırısı durumu ortaya koyuyor. Görünen o ki Filistin yönetimi bu gerçeğin ardından bir şok yaşadı ve kendini kaybetti" ifadelerine yer verdi.

ABD'den Abbas açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından yaptığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından da paylaşılan açıklamasında Abbas'ı hedef aldı.

Açıklamasında, "Devlet Başkanı Abbas için nefret dolu bir retorik ile kendi halkının hayat kalitesini iyileştirecek somut ve pratik çabalar arasında seçim yapma zamanı gelmiştir" sözlerini kullanan Greenblatt, Abbas'ın eleştirilerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Greenblatt, Ortadoğu barışı ile ilgili çalışmalarının da son aşamasına geldiğini ve şartlar uygun olduğunda kamuoyuna bunu açıklayacaklarını belirtti.

ABD Büyükelçisi Friedman kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atadığı Friedman, seçim kampanyası boyunca kendisine İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesine ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek veren Friedman, İsrail ile çok yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

ABD'de aşırı sağ kanada yakın duran ve Yahudi bir aileden gelen Friedman, daha önceki açıklamalarında "İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etmesinin barışın önünde engel olmadığını" savunmuştu.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Friedman'ın aynı zamanda Kudüs yakınındaki Telbiye bölgesinde de bir evi bulunuyor. Friedman'ın kızı da geçen yıl İsrail’e göç ederek burada yaşamaya başladı.

İsrail'e büyükelçi olarak atanabilmesi için Amerikan Senatosu'ndaki oylama sürecinde, Friedman'ın İsrail yanlısı radikal görüşlerinin sorgulandığı tartışmalı bir oturum olmuştu. Senatodan onay almayı başaran Friedman, kişisel görüşlerini işine karıştırmama sözü vermişti.