Mahmud Abbas görüşmelere noktayı koydu

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail ile aralarındaki temel anlaşmazlıklar nedeniyle şu aşamada barış görüşmelerine geri dönemeyeceklerini söyledi.



Filistin lideri Mahmud Abbas, El Hayat gazetesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle ortaya çıkacak bir krizden kaçınmak istediklerini, ancak İsrail'in 'sertlik yanlısı' lideri Benyamin Netanyahu ile görüşmelerde ortak bir zemin bulunmadığını ifade etti.



Filistin lideri Abbas, Obama ile aralarının soğuması riskine rağmen açık bir gündem olmadıkça görüşmelere dönemeyeceklerini belirtti.



Mahmud Abbas, 'Tüm dürüstlüğümüzle, her koşul altında Başkan Obama ile ilişkilerimizi korumak istiyoruz. Amerikalılarla bir krizin ortaya çıkmasını ya da bir krizin yaratılmasını istemiyoruz. Ancak bununla birlikte net bir yol olmadan ilerleyemeyiz. Yol tanımlanmalı, böylece nereye gittiğimizi bilmeliyiz' diye konuştu.



İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinli mülteciler ve Kudüs maddelerinin barış görüşmelerine yönelik konularda tartışma dışı olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Barack Obama, BM Genel Kurulu nedeniyle liderlerin bulunduğu New York'ta 6 ayı aşkın süredir görüşmeyen İsrail ve Filistin liderlerini bir araya getirmişti. Obama, bu toplantıda Netanyahu ile Abbas'ın, 'barış görüşmelerini yeniden başlatma konusunda ayak diremelerinden duyduğu memnuniyetsizliği' dile getirmişti.