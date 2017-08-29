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Mahkumların yetiştirdiği kurbanlıklar satışa çıktı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler tarafından yetiştirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıkların Niğde ve Ankara'da satışına başladı

29 Ağustos 2017 14:38

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda hükümlüler tarafından yetiştirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıkların Niğde ve Ankara\'da satışına başladı.
Niğde Cumhuriyet Savcısı Mustafa Seymen, 10 yıldır Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak kurbanlık yetiştirdiklerini, bu yıl Ankara\'ya 160 büyükbaş, 400 küçükbaş hayvan gönderdiklerini açıkladı. Kurumun resmi veterineri gözetiminde kesim de yapıldığını belirten Savcı Seymen, \"Kurbanlıkların satış aşamasından, kesimine, pay edilmesinden hak sahiplerine ulaştırılmasına kadar titiz bir çalışma yürütüyoruz\" dedi. Üretim kalitelerinin sürekli arttırdıklarına dikkat çeken Seymen, hayvanların fotoğraflarının yer aldığı kurumun resmi internet sitesi üzerinden de satış yaptıklarını sözlerine ekledi.

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