Mahkumların paralarının faiziyle ihtiyaçlarını karşıladılar

T24 - Adalet Bakanlığı müfettişlerince yapılan araştırmada çarpıcı bir cezaevi raporu ortaya çıktı. Mahkumların cezaevi yönetimine emanet olarak bıraktığı paraların faiziyle çim biçme makinesi ile yönetici odalarına halı, perde ve koltuk alındığı belirlendi.



Adalet Bakanlığı müfettişlerinin ceza infaz kurumlarında yaptıkları denetlemelerden çarpıcı sonuçlar çıktı. Hükümlü ve tutukluların emanet para faizleri ile çim biçme makinesi, bürolara perde ve halı alındığını belirleyen Teftiş Kurulu müfettişleri ceza infaz kurumu yöneticilerine uyarılarda bulunuldu. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:





İşte 168 maddelik rapordan önemli satırbaşları:



PARALAR 'ÇİM'E GİTTİ: Hükümlü ve tutukluya ait emanet para faizi ile çim biçme makinesi, bürolara perde, halı, koltuk, memurlar için imza defteri vs. alındığı belirlenmiştir. Faizlerin hükümlü ve tutuklulara ait olduğu göz önünde bulundurularak, hak sahipleri faizden feragatta bile bulunsa bunun ancak hükümlü ve tutukluların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabileceği unutulmamalı.



EKMEK KIRINTISI HESABI: Ekmek kırıntısı satışından elde edilen gelirlerin Ziraat Bankasındaki hesapta bekletildiği, bazen de bu paradan koğuşlara boya, bürolara kırtasiye alındığı, amfilikatör tamiratı yaptırıldığı izlenmiştir. Tutarların bekletilmeksizin ay sonlarında Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu'nun hesabına havale edilmesi gerektiği unutulmamalı.



'BAHŞİŞ' İSTENİYOR: Berberlerce, tıraş edilen hükümlü ve tutuklulardan, 'bahşiş' parası alındığı izlendi. Gerekli tedbirler alınmalı.



ÖZEL UYGULAMA: Cumhuriyet savcısının yazılı emri bulunmamasına karşın, belirlenen gün ve saatler dışında görüşme yaptırıldığı tespit edildi.



TATBİKATLAR YAPILMIYOR: Toplu hareketlerin önlenmesi maksadıyla düzenlenen 'Olağanüstü Hal Plan Tatbikatı'nın yapılmadığı görülmüştür. Söz konusu planın yılda en az iki kez olmak üzere Cumhuriyet başsavcısının uygun görülen zamanlarda tatbik edilmesi gerekmektedir.





HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU AYNI KOĞUŞTA



Raporda şu noktalara da dikkat çekildi:



- Hükümlülerle tutukluların aynı koğuşlarda bulunduruldukları görülmüştür. İlgili tüzüğe göre, tutukluların hükümlülerden ayrı binalarda bulundurulması gerektiği unutulmamalı.



- Arama ve kontrol işlemine başlamadan önce cezaevine giren şahıslara, içeriye girmesi yasak olan eşya ile ilgili sözlü uyarıda bulunulmadığı, yasak eşya bulunması üzerine düzenlenen tutanakta 'ilgiliye sözlü uyarıda bulunulduğu' bilgisine yer verilmediği gözlenmiştir.