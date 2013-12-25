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Mahkumların, kantinden satın aldıkları radyolara el mi konuluyor?

İHD: Mahpusların radyolarına el konulması ile cezaevinde tutulan insanların haber alma, müzik dinleme ve bunun gibi birçok haklarının gasp ediliyor

25 Aralık 2013 14:42

Hülya Karabağlı/ ANKARA

İnsan Hakları Derneği (İHD), Muş Cezaevi’nden insan hakları ihlalleriyle ilgili şikayetler üzerine Adalet Bakanlığı’na başvurdu. İHD, cezaevi yönetiminin, mahkumların kısıtlı bütçeleriyle kantinden satın aldıkları radyoya el konulduğunu, kitaplarının toplatıldığına dikkat çekti. İHD, ‘satılan malın toplatılması’ mahpusların ekonomik durumlarının zayıflatılmasına yönelik bir ihlal ve cezaevlerinin maddi kazanç elde ediyor olması diye de tanımlanabilir” dedi.
 

 

'Radyomuza el konuluyor'

 

Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, İHD Genel Merkezine, Yusuf NarinŞahin GegezYakup Güneş, Murat ErtunçMehmet Zengeralp, Zana Şeker ve 103 tutuklu hak ihlaline uğradıkları gerekçesiyle başvurdukları  İHD’den yardım talebinde bulundu. Mahpuslar, Muş Cezaevi’nde özellikle son dönemde Cezaevi savcılığı ve cezaevi idaresinin tutumlarından kaynaklanan bazı hak ihlalleri yaşadıklarını, bu ihlallerin sohbet alanlarına  çıkma, kitap, radyo bulundurma, yazı yazma gibi hakların gibi daha önce sorunsuz kullandıkları haklarda kısıtlamalara gidildiğine anlattı.

Muş Cezaevi’nin mahkumları, kendi paralarıyla cezaevi kantininden satın aldıkları radyolara el konulduğunu kitaplarının toplatıldığını aktardı.

 

'Haber alma hakkı ve müzik dinleme özgürlüğü'

 

İHD, bunun üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü’ne yazılı bir başvuruda bulundu.  Şikayetlere dikkat çekerek, İHD, mahpusların radyolarına el konulması ile cezaevinde tutulan insanların haber alma, müzik dinleme ve bunun gibi birçok haklarının gasp edilmesinin yanı sıra cezaevi kantininde satılan ve cezaevinde tutulan insanların ekonomik durumları göz önüne alındığında ‘satılan malın toplatılması’ mahpusların ekonomik durumlarının zayıflatılmasına yönelik bir ihlal ve cezaevlerinin maddi kazanç elde ediyor olması diye de tanımlanabilir” dedi.
 

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