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Mahkûmların 'iyi hâl' raporuna çözüm aranıyor

Konuyla ilgili toplantı yapılacak

24 Şubat 2022 08:01

Mahkûmların kapalı cezaevinden açık cezaevine geçip geçmemesi konusunda değerlendirme yapan idari ve gözlemci kurulunun, pandemiden dolayı yaklaşık iki yıldır toplanmaması sebebiyle yaşanan sorun, bugün TBMM İnsan Hakları Komisyonunda gündeme gelecek.

Adalet Bakanlığı yetkililerinin ‘Hükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyi Hâlin Belirlenmesi Hakkında Bilgilendirme’ başlıklı bir sunum yapacağı toplantıda hükümlünün iyi hâl şartlarının geliştirilmesine yönelik seçenekler masaya yatırılacak.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; AKP kurmayları “Mahkûmlar kapalı cezaevinden açık cezaevine geçerken bu kuruldan bir rapor alıyor. Ancak söz konusu rapor pandemi nedeniyle kurul toplanmadığı için verilemiyor. Toplantıda bunu değerlendireceğiz. Birtakım alternatifler bulunmalı. ‘Kitap okuma’, ‘hiçbir olaya karışmama’ gibi seçenekler gündemde. Gerekli şartları sağlayanlar iyi hâl raporu alabilecekler” dedi.

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