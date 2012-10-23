Mahkumlara eş ve hastalık izni

Başbakan Yardımcısı Babacan, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Yasa Tasarısı ile hükümlülere yönelik getirilen yeni düzenlemeleri açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bakanlar Kurulu'nun ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantıda görüşülen ve imzaya açılan yasa tasarıları hakkında bilgi veren Babacan, Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tasarının ayrıntılarını anlattı.

Evli hükümlülerin durumu

Babacan, tasarının evli olan hükümlülerin 3 ayda bir eşleriyle görüşebilmesinin önünü açtığını ifade ederek, bu görüşmenin 3 saatten 24 saate kadar olabilmesinin de öngörüldüğünü aktardı.

Tasarıyla açık ceza infaz kurumlarında yılda 3 kez kullandırılan ev izninin yılda 4 keze çıkarıldığını bildiren Babacan, ayrıca hükümlü ve tutuklu çocukların, anne babasıyla 2 ayda bir 3 saatten 24 saate kadar görüşme imkanına kavuştuğunu dile getirdi.

Ölüm ya da hastalık izni evde geçirilebilecek

Hükümlü ve tutukluların mazeret iznini geçirecekleri yerin de tasarıda olduğunu anlatan Babacan, ölüm ya da hastalık nedeniyle izin verilen hükümlü tutukluların evinde, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının evinde, dış güvenlik görevlileri tarafından güvenli görülen başka bir yerde, gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalabileceklerini söyledi.