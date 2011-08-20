-Mahkumlara "altın af" TAŞKENT (A.A) - 20.08.2011 - Tacikistan parlamentosu, bağımsızlıktan bu yana kabul edilen en geniş kapsamlı af olmasından dolayı ülkede "Altın af" olarak adlandırılan ve toplam 15 bin mahkumun yararlanacağı af yasasını onayladı. Ülke bağımsızlığının 20. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından görüşülmek üzere parlamentoya sunulan ve dün ülke parlamentosu tarafından onaylanan af yasasından 15 bin mahkumun yararlanacak. Ülke parlamentosunda görüşülmesinin ardından onaylanan söz konusu yasaya göre, sakat ve ağır hastalar, kadınlar, 18 yaşını doldurmamış olanlar ve 55 yaşını dolduran erkek mahkumlar, 2. Dünya Savaşı gazileri ve diğer ülkelerdeki savaşa katılanlar ile Çernobil Nükleer Santrali kazası akıbetlerinin giderilmesinde yer alanlar, askerlikten kaçanlar, dikkatsizlik sonucu suç işleyenler, toplum için sosyal tehlikesi büyük olmayan veya ağır suç işlemeyen 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan mahkumlar serbest bırakılacak. Bu af yasasıyla, yabancı ülke vatandaşları, 5 yıla kadar mahkum olan yasadışı siyasi parti örgüt üyesi olanlarla, adam öldürme, terör, casusluk, saldırı düzenleme ve diğer ağır suçlar hariç 5 yıldan fazla süreye mahkum olan ve hapis süresinin dörtte üçünü tamamlayan mahkumlar da serbest kalacak. Söz konusu af yasası ile, çeşitli dönemlerde ülkede meydana gelen iç savaşta hükümete karşı direnenler, hapis cezasının dörtte üçünü tamamlayanlar ile getirdiği maddi zararı ödeyen mahkumlar da bu aftan yararlanacak. Yasanın onaylanması ile ilgili olarak parlamentoda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Şerhan Salimzade, söz konusu af yasasının, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkumlar hariç, hemen hemen tüm mahkumları kapsadığını, söz konusu aftan toplam 15 bin mahkumun yararlanacağını ifade ederek, bu aftan dolayı 256 kadın ile 18 yaşını doldurmamış 107 mahkumun da serbest bırakılacağını belirtti. Ülke parlamentosu tarafından kabul edilen ve bağımsızlıktan bu yana kabul edilen en geniş kapsamlı af olmasından dolayı ülkede "altın af" olarak adlandırılan söz konusu af yasası, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanarak, resmi gazetede yer almasının ardından yürürlüğe girecek. 1993 yılından bu yana ülkede toplam 13 af yasası çıkarılırken, son olarak 2009 yılının ülkede İmam Azam Yılı olarak kutlanmasından dolayı kabul edilen af yasasından 10 bin mahkum yararlanmıştı.