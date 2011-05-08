T24 LogoT24 Logo
Gündem

MAHKUMLAR YANGIN ÇIKARDI DÜZCE (A.A)

08 Mayıs 2011 17:05

-MAHKUMLAR YANGIN ÇIKARDI DÜZCE (A.A) - 08.05.2011 - Düzce B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı mahkumlar koğuşlarda yangın çıkardı. Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı mahkumlar, henüz bilinmeyen bir nedenle koğuşlarındaki malzemeleri ateşe verdi. Yetkililerin haber vermesi üzerine cezaevine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.  Olay sonrası Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer ve Belediye Başkanı İsmail Bayram ile birlikte cezaevine gelen Vali Vasip Şahin, cezaevi yönetimiyle görüşerek bilgi aldı. Vali Şahin'in mahkumlarla görüşeceği bildirildi. Bu sırada cezaevi etrafında çok sayıda polis ekibi panzerlerle güvenlik önlemi alırken, ambulans ve itfaiye araçları da hazır olarak bekletiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24