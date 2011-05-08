-MAHKUMLAR YANGIN ÇIKARDI DÜZCE (A.A) - 08.05.2011 - Düzce B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı mahkumlar koğuşlarda yangın çıkardı. Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı mahkumlar, henüz bilinmeyen bir nedenle koğuşlarındaki malzemeleri ateşe verdi. Yetkililerin haber vermesi üzerine cezaevine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Olay sonrası Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer ve Belediye Başkanı İsmail Bayram ile birlikte cezaevine gelen Vali Vasip Şahin, cezaevi yönetimiyle görüşerek bilgi aldı. Vali Şahin'in mahkumlarla görüşeceği bildirildi. Bu sırada cezaevi etrafında çok sayıda polis ekibi panzerlerle güvenlik önlemi alırken, ambulans ve itfaiye araçları da hazır olarak bekletiliyor.