Mahkumlar cezaevlerine sığmıyor

T24 - Ceza infaz kurumlarının kapasitesi 104 bin 690 olmasına rağmen, cezaevlerinde 114 bin 647 mahkum kalıyor.





CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın ''cezaevlerinin kapasitesine'' ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, son zamanlarda Ceza İnfaz Kurumları'nın mevcudunun aşırı yoğun olması nedeniyle, zaman zaman hükümlü ve tutuklu barındırılmasında birtakım sıkıntılar yaşandığını kaydetti.



2009-2014 yılları arasını kapsayan yatırım planlaması uyarınca, ceza infaz kurumlarının 2014 yılı sonunda, 142 bin 99 kişilik kapasiteye ulaşmasının hedeflendiğini belirten Ergin, sorunun kısa vadede çözümü amacıyla, atıl vaziyetteki kamuya ait taşınmazların açık ceza infaz kurumuna dönüşümü ve kapasite üzerinde mahkum barındıran cezaevlerine ek bina yapılmasının planlandığını bildirdi. Bakan Ergin, mevcut ihtiyacın, ilave ranza veya yatak takviyesiyle giderilmeye çalışıldığını dile getirerek, ceza infaz rejiminin, yeni suçların işlenmesini önleme konumundaki etkisizliği de dikkate alınarak hazırlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunla, hapis cezalarının infaz oranlarının artırılmasının da cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısının artmasına neden olduğunu kaydetti.



Sadullah Ergin, hırsızlık, yağma ve benzeri suçlar için öngörülen hapis cezalarının arttırılmasının da cezaevlerinde kalan mahkum sayısını arttırdığına işaret etti.



Türkiye'de 367 Ceza İnfaz Kurumu bulunduğunu ifade eden Ergin, 28 Eylül 2009 itibariyle, cezaevlerinin toplam kapasitesinin 104 bin 690, ancak cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklu sayısının 114 bin 647 olduğunu bildirdi.



Bakan Ergin, 2002 yılında ise ceza infaz kurumlarında 59 bin 429 mahkum bulunduğunu belirtti. Ceza infaz kurumlarında kötü muamele olaylarının yaşanmaması, bu tür şikayet sebeplerinin ortadan kaldırılması için, AB'ye katılım sürecinde mevzuatta köklü değişiklikler yapıldığını ifade eden Ergin, cezaevlerinde çalışacak personelin lise ve üniversite mezunlarından seçildiğini bildirdi.







Çocuklar en çok yağma, kadınlar ise adam öldürme suçlarından cezaevinde



Bazı suç gruplarına göre, cezaevlerinde kalan mahkumların dağılımı ise şöyle:









SUÇ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ÇOCUK YETİŞKİN TOPLAM



UYUŞTURUCU 107 21883 21990



YAĞMA 422 14805 15227



YARALAMA 90 6865 6955



HIRSIZLIK 282 12822 13104



CİNSEL SUÇLAR 270 5183 5453



ADAM ÖLDÜRME 204 22632 22836



DOLANDIRICILIK 1 2661 2662



SAHTECİLİK 5 3660 3665



FUHUŞA TEŞVİK-YAPTIRMAK 3 1122 1125



ÖRGÜTLÜ SUÇLAR 73 11046 11119



GENEL TOPLAM 1457 102679 104136







Tablodaki rakamlara göre, cezaevlerinde en çok adam öldürme (22,836) ve uyuşturucu (21,990) suçlarından mahkum olanlar bulunuyor. Bu suçları sırasıyla; yağma, hırsızlık, yaralama, cinsel suçlar, sahtecilik, dolandırıcılık ve fuhuşa teşvik suçlarından cezaevinde kalanlar izliyor.



Çocuklardaki suç oranlarına bakıldığı zaman ise en fazla yağma (422) suçundan mahkum olan çocukların cezaevinde kaldığı görülüyor.



Çocukların cezaevinde kalmasına neden olan 2. suç hırsızlık, 3. suç cinsel suçlar, 4. suç adam öldürme, 5. suç uyuşturucu, 6. suç ise yaralama. Ceza ve infaz kurumlarında, 1 çocuk dolandırıcılıktan, 3 çocuk fuhşa teşvik etmekten, 5 çocuk sahtecilikten ve 73 çocuk da örgütlü suçlardan dolayı cezaevinde bulunuyor.



Cezaevinde yatan kadınların büyük bir çoğunluğunu adam öldürme suçunu (955) işleyenler oluşturuyor. Kadınların cezaevinde yatma nedenleri arasında adam öldürmeyi; uyuşturucu, hırsızlık, örgütlü suçlar, yağma, fuhşa teşvik etmek-yaptırmak, dolandırıcılık, sahtecilik, yaralama ve cinsel suçlar izliyor.



Erkek çocuklarda en çok yağma suçu işleyen çocuklar cezaevinde yatarken, kız çocuklarda ise en çok hırsızlık suçunu işleyenler cezaevinde bulunuyor.