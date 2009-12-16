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Mahkumlar cezaevlerine sığmıyor

Ceza infaz kurumlarının kapasitesi 104 bin 690 olmasına rağmen, cezaevlerinde 114 bin 647 mahkum kalıyor.

16 Aralık 2009 02:00

T24 - Ceza infaz kurumlarının kapasitesi 104 bin 690 olmasına rağmen, cezaevlerinde 114 bin 647 mahkum kalıyor.


CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın ''cezaevlerinin kapasitesine'' ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, son zamanlarda Ceza İnfaz Kurumları'nın mevcudunun aşırı yoğun olması nedeniyle, zaman zaman hükümlü ve tutuklu barındırılmasında birtakım sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

2009-2014 yılları arasını kapsayan yatırım planlaması uyarınca, ceza infaz kurumlarının 2014 yılı sonunda, 142 bin 99 kişilik kapasiteye ulaşmasının hedeflendiğini belirten Ergin, sorunun kısa vadede çözümü amacıyla, atıl vaziyetteki kamuya ait taşınmazların açık ceza infaz kurumuna dönüşümü ve kapasite üzerinde mahkum barındıran cezaevlerine ek bina yapılmasının planlandığını bildirdi. Bakan Ergin, mevcut ihtiyacın, ilave ranza veya yatak takviyesiyle giderilmeye çalışıldığını dile getirerek, ceza infaz rejiminin, yeni suçların işlenmesini önleme konumundaki etkisizliği de dikkate alınarak hazırlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunla, hapis cezalarının infaz oranlarının artırılmasının da cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısının artmasına neden olduğunu kaydetti.

Sadullah Ergin, hırsızlık, yağma ve benzeri suçlar için öngörülen hapis cezalarının arttırılmasının da cezaevlerinde kalan mahkum sayısını arttırdığına işaret etti.

Türkiye'de 367 Ceza İnfaz Kurumu bulunduğunu ifade eden Ergin, 28 Eylül 2009 itibariyle, cezaevlerinin toplam kapasitesinin 104 bin 690, ancak cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklu sayısının 114 bin 647 olduğunu bildirdi.

Bakan Ergin, 2002 yılında ise ceza infaz kurumlarında 59 bin 429 mahkum bulunduğunu belirtti. Ceza infaz kurumlarında kötü muamele olaylarının yaşanmaması, bu tür şikayet sebeplerinin ortadan kaldırılması için, AB'ye katılım sürecinde mevzuatta köklü değişiklikler yapıldığını ifade eden Ergin, cezaevlerinde çalışacak personelin lise ve üniversite mezunlarından seçildiğini bildirdi.



Çocuklar en çok yağma, kadınlar ise adam öldürme suçlarından cezaevinde

Bazı suç gruplarına göre, cezaevlerinde kalan mahkumların dağılımı ise şöyle:




SUÇ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM     ÇOCUK    YETİŞKİN      TOPLAM

UYUŞTURUCU                                                107          21883          21990

YAĞMA                                                               422          14805          15227

YARALAMA                                                          90            6865             6955

HIRSIZLIK                                                        282          12822           13104

CİNSEL SUÇLAR                                           270            5183             5453

ADAM ÖLDÜRME                                           204          22632           22836

DOLANDIRICILIK                                               1             2661             2662

SAHTECİLİK                                                       5             3660             3665

FUHUŞA TEŞVİK-YAPTIRMAK                        3             1122             1125

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR                                        73           11046         11119

GENEL TOPLAM                                          1457        102679       104136



Tablodaki rakamlara göre, cezaevlerinde en çok adam öldürme (22,836) ve uyuşturucu (21,990) suçlarından mahkum olanlar bulunuyor. Bu suçları sırasıyla; yağma, hırsızlık, yaralama, cinsel suçlar, sahtecilik, dolandırıcılık ve fuhuşa teşvik suçlarından cezaevinde kalanlar izliyor.

Çocuklardaki suç oranlarına bakıldığı zaman ise en fazla yağma (422) suçundan mahkum olan çocukların cezaevinde kaldığı görülüyor.

Çocukların cezaevinde kalmasına neden olan 2. suç hırsızlık, 3. suç cinsel suçlar, 4. suç adam öldürme, 5. suç uyuşturucu, 6. suç ise yaralama. Ceza ve infaz kurumlarında, 1 çocuk dolandırıcılıktan, 3 çocuk fuhşa teşvik etmekten, 5 çocuk sahtecilikten ve 73 çocuk da örgütlü suçlardan dolayı cezaevinde bulunuyor.

Cezaevinde yatan kadınların büyük bir çoğunluğunu adam öldürme suçunu (955) işleyenler oluşturuyor. Kadınların cezaevinde yatma nedenleri arasında adam öldürmeyi; uyuşturucu, hırsızlık, örgütlü suçlar, yağma, fuhşa teşvik etmek-yaptırmak, dolandırıcılık, sahtecilik, yaralama ve cinsel suçlar izliyor.

Erkek çocuklarda en çok yağma suçu işleyen çocuklar cezaevinde yatarken, kız çocuklarda ise en çok hırsızlık suçunu işleyenler cezaevinde bulunuyor.

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