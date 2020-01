Mahkûmdan önce beslediği kuş tahliye edildi

Hapishanelerdeki 38 bin mahkuma tahliye yolunu açan kanun hükmünde kararname ile "Maviş" adlı muhabbet kuşu da tahliye oldu. Bolu T Tipi Cezaevindeki Selami Özyaman adlı mahkumun koğuşunda baktığı kuşu "Maviş" ondan önce çıkarıldı ve hapishanenin önünde bekleyen yakınlarına teslim edildi.

Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde Kanun Hükmünde Kararname'den yararlanarak tahliye olması beklenen mahkumların yakınları bekleyişini sürdürürken 36 yaşındaki Selami Özyaman'ın ilk önce koğuşunda baktığı kuşu cezaevi dışına çıkartılarak yakınlarına teslim edildi.

Mahkumlara tahliye yolunu açan Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından Kuruçay mevkiinde bulunan cezaevinden de mahkumların tahliye işlemlerine başlandı. Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 15 kişi tahliye oldu.

Haberi aldıktan sonra çeşitli illerden cezaevi önüne gelen mahkum yakınları geceyi cezaevi önünde geçirdi. İşlemleri tamamlanan bazı hükümlülerin yakınları ise cezaevi önünde heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.

4 yıldır Bolu T Tipi Cezaevinde bulunan Selami Özyaman'ın cezaevinde beslediği "Maviş" isimli kuş yakınlarına teslim edildi. Dün geceden beri cezaevi önünde beklediğini ifade eden Özyaman'ın annesi Aynur Gökmen, "Af çıkması çok iyi oldu. Allah herkesi buradan kurtarsın. Oğlum cezaevinde 1 sene 2 ay cezası kalmıştı. Çok şükür bugün çıkacak. Yaklaşık 4 yıldır içeride. Dün akşamdan beri böyle tedirgin şekilde bekliyoruz. Her an her şey olabilir diye şevinçle bekliyoruz" dedi.

Bir başka mahkum yakını Zihni Karagöz ise, "Tahliye olmaları çok güzel oldu. Bu tarz aflar her zaman olsun ve insanlar sevdiklerine kavuşsun isteriz. 4 senedir cezaevinde olan yakınımı bekliyorum. Çıkmasını bekliyoruz. Ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Dört gözle çıkmalarını bekliyoruz. Cezasını tamamlamasına 1.5 senesi kalmıştı. Akçakoca'dan geldim" diye konuştu.