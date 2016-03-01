Mahkûm sayısı son 10 yılda 100 bin arttı; cezaevlerinde yer kalmadı

Türkiye’de mahkûm sayısı son 10 yılda 100 binin üzerinde artınca cezaevlerinin kapasitesi yetmedi.Cezaevlerindeki aşırı doluluk nedeniyle çözüm arayışına giren Adalet Bakanlığı, yapımına başlanan cezaevlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmaları hızlandırdı. Koğuşlarda yatak sayıları artırıldı. 179 bin 883 kapasiteli 361 cezaevinde 184 bin 494 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Adalet Bakanlığı’nın verilerinde, Türkiye’de 290 kapalı, 60 müstakil açık, 2 çocuk eğitimevi, 5 kadın kapalı, 1 kadın açık, 3 çocuk kapalı olmak üzere toplam 361 cezaevi bulunuyor. Bu cezaevlerinin kapasitesi 179 bin 883 kişi. Bakanlık, cezaevi sayısını ve cari harcamaları, çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda hızla azaltmayı hedefliyor. Son 8 yılda 169 ilçe cezaevi kapatılırken yerlerine birden fazla bölüm barındıran kampus cezaevleri inşa ediliyor.



Suç işleme oranı



Cezaevlerinde 158 bin 118’i hükümlü (yüzde 86), 26 bin 376’sı (yüzde 14) tutuklu toplam 184 bin 494 kişi bulunuyor. Bunların 175 bin 445’i erkek, 6 bin 616’sı kadın, 2 bin 433’ü ise çocuk. Mahkûm sayısı son 10 yılda 100 binin üzerinde arttı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, artışa ilişkin “Mahkûm sayısındaki artışın yüksek olması hükümetimizin suç ve suçluyla etkin mücadele ettiğinin göstergesidir” değerlendirmesinde bulunmuştu. Cezaevlerindeki aşırı doluluk nedeniyle çözüm arayışına giren Adalet Bakanlığı, yapımına başlanan cezaevlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmaları hızlandırdı. Koğuşlarda yatak sayıları artırıldı.



Tutuklu oranı geriliyor



Bakanlık kaynakları, cezaevindeki tutukluların hükümlülere oranının giderek düştüğünü, bunun sevindirici olduğunu vurguladı. Türkiye, uzun tutukluluk nedeniyle AİHM’den çok sayıda mahkûmiyet kararı almıştı. Son dönemde yapılan yasal düzenlemeler sayesinde cezaevlerindeki tutukluların oranı yüzde 14’e geriledi.



IŞİD'ten 518 mahkûm var

Cezaevlerinde, PKK/KCK'den 6 bin 592, FETÖ/ PDY’den 366, DAEŞ’ten 518 tutuklu ya da hükümlü bulunuyor. Tutuklu ve hükümlülerin suç türüne göre dağılımı ise şöyle: n 173 bin 438’i adli (hırsızlık, dolandırıcılık, cinayet, cinsel suçlar vb.) n 11 bin 56’sı terör örgütlü suçlardan mahkûm oldu.