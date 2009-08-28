Mahkum kadınlar artık kelepçesiz doğuracak

ABD'nin New York eyaletinde bundan böyle hamile mahkumların, doktora gittiklerinde ya da doğum yaptıklarında bundan böyle zincirlenmemesi ve kelepçelerinin çıkarılması kararlaştırıldı.

ABD'De 5 eyalet dışındaki bütün eyaletlerde hamile mahkumlar doktora ya da doğuma kelepçeli ya da zincirli gidiyor.

New York Valisi David Paterson tarafından onaylanan kanunla bu eyalette kadınlar, Teksas, Illinois, California, Vermont ve New Mewico'daki gibi doğum sırasında zincirlenmeyecek.

Birçok mahkum, zincirli ya da kelepçeli olarak hatta bazen de karınlarına zincir takılmış halde doğuma gittikleri için adli makamlara başvurmuştu.