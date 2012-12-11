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Mahkum dolu uçak İstanbul'a inmek zorunda kaldı

Diyarbakır'dan İzmir'e mahkumları taşıyan uçak, İstanbul'a zorunlu iniş yaptı

11 Aralık 2012 13:35

Diyarbakır'dan İzmir'e mahkumları taşıyan uçak, sis nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Anadolujet’ten kiralanan Diyarbakır-İzmir seferini yapan ve icinde mahkum ve jandarmadan oluşan 180 kişinin bulunduğu uçak, İzmir’deki yoğun sis ve görüş mesafesinin az olmasından dolayı Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapamadı. Bunun üzerine pilot Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek uçakta mahkumların olduğunu ve Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak istediğini söyledi. Uçak 09.45’te Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak mahkumların bulunmasından dolayı güvenli bir alana çekildi. Uçağın içinde bulunan jandarma ve polis ekipleri uçağın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Uçağın, hava şartlarının normale dönmesinin ardından saat 11.30 sıralarında İzmir seferini yapmak üzere yeniden havalandı.

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