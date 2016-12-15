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Yaşam

Mahkûm cezaevi kasasından 10 bin lira çalıp firar etti!

Yapılan kontrollerde hırsızlık olayı ortaya çıkarken, firar eden K.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor

15 Aralık 2016 14:08

Kırklareli'de bir mahkum, cezaevi kasasından 10 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık ve yağma suçlarından hükümlü K.T., cezaevinde mutemet odasına girerek, kasada bulunan 10 bin 782 lira ile 250 doları çalıp firar etti.

Kırklareli'nin Menekşedere mevkisinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık ve yağma suçlarından hükümlü bulunan K.T., iddiaya göre bir fırsatını bulup idari binada bulunan mutemet odasının çelik kapısını zorlama ile açarak içeri girdi. K.T., odadaki çelik kasayı da açarak içinde bulunan 10 bin 782 lira ile 250 doları çaldı. Hükümlü K.T., daha sonra cezaevinden firar etti.

Yapılan kontrollerde hırsızlık olayı ortaya çıkarken, firar eden K.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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