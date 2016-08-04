Mahkemeye havadan çete lideri düştü

İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade işlemleri için getirilen hırsızlık çetesi lideri kaçma girişiminde bulunduğu esnada, tavanı kaplayan kontrplağın çökmesiyle içerisinde insanların da olduğu mahkeme salonuna düştü. Çete lideri çalışanların bağırması üzerine adliyeden çıkamadan polislerce yakalandı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Sefaköy’deki Küçükcekmece Adliyesi’ne geçen 30 Haziran’da ifade işlemi için bir grup tutuklu getirildi. Hırsızlık çetesi olduğu ifade edilen tutuklular birinci kattaki nezarethaneye kondu.

İddiaya göre çete üyeleri, liderlerini omuzlarına alarak nezarethane tavanına yükseltti. Çete lideri, lambanın bulunduğu yeri kırarak, tavanı kaplayan kontrplağa çıktı.

Kontrplağın üzerinde yürüyen çete lideri kapıya çıkmak üzere hareket ederken, kontrplağın çökmesi üzerine 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kalem odasına düştü.

Kaçmaya çalışan çete lideri, kalemdeki görevlilerin bağırması üzerine koridorda bulunan polis görevlileri tarafından yakalandı. İfade işlemi sonrası çete üyeleri cezaevine götürülürken firar girişimine ilişkin soruşturma açıldı.

Üç katlı adliyenin bir iş hanından dönüştürüldüğü ve bu nedenle tavanın kontrplakla kaplı olduğu öğrenildi.

Başsavcı Ali Doğan, HSYK izin vermediği için yorum yapamayacağını ancak çete liderinin tutuklu olduğunu ifade etti.